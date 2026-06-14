Le nom de Trump retiré d'un centre artistique par décision de justice

·1·Monde
Le nom de Trump retiré d'un centre artistique par décision de justice

Le nom du président américain Donald Trump a été retiré de la façade du John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Selon Reuters, cette mesure a été prise suite à une décision de justice. Le jugement stipule que le nom de l'institution ne peut être modifié sans l'approbation du Congrès.

Auparavant, le conseil d'administration du centre avait approuvé son renommage en « Donald Trump — John F. Kennedy Center for the Performing Arts ».

Cependant, un tribunal de Washington a interdit ce changement de nom et a ordonné le retrait du nom de Trump de toutes les enseignes et documents.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

4000 dollars la pièce : cette viande coûte le prix de deux maisons en ville4000 dollars la pièce : cette viande coûte le prix de deux maisons en villeAujourd'hui, 10:01Urgence Ebola : propagation rapide, mesures renforcéesUrgence Ebola : propagation rapide, mesures renforcéesAujourd'hui, 08:36Les négociations américano-iraniennes inquiètent IsraëlLes négociations américano-iraniennes inquiètent IsraëlAujourd'hui, 07:48Un mets « semblable à des cheveux » : une spécialité inhabituelle en Chine suscite l'étonnementUn mets « semblable à des cheveux » : une spécialité inhabituelle en Chine suscite l'étonnementAujourd'hui, 07:19En Chine, des robots font la mancheEn Chine, des robots font la mancheAujourd'hui, 05:17Un pilote ayant volé pendant 17 ans avec un faux diplôme a été arrêtéUn pilote ayant volé pendant 17 ans avec un faux diplôme a été arrêtéAujourd'hui, 05:02
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal