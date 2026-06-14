Le nom de Trump retiré d'un centre artistique par décision de justice

Le nom du président américain Donald Trump a été retiré de la façade du John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Selon Reuters, cette mesure a été prise suite à une décision de justice. Le jugement stipule que le nom de l'institution ne peut être modifié sans l'approbation du Congrès.

Auparavant, le conseil d'administration du centre avait approuvé son renommage en « Donald Trump — John F. Kennedy Center for the Performing Arts ».

Cependant, un tribunal de Washington a interdit ce changement de nom et a ordonné le retrait du nom de Trump de toutes les enseignes et documents.