Tragédie à Rio de Janeiro : un célèbre chanteur est décédé

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Tragédie à Rio de Janeiro : un célèbre chanteur est décédé

Un accident aérien tragique survenu à Rio de Janeiro, au Brésil, a plongé les fans de musique du monde entier dans une profonde tristesse. Six personnes ont perdu la vie après la collision de deux hélicoptères en plein vol. Parmi les victimes figure le célèbre chanteur et auteur-compositeur américain Oliver Tree, comme l'a rapporté Sky News.

Il a été indiqué qu'Oliver Tree se trouvait au Brésil dans le cadre de sa tournée mondiale. La tragédie s'est produite dans le quartier de Recreio dos Bandeirantes à Rio de Janeiro. L'un des hélicoptères transportait cinq passagers, tandis que l'autre était piloté par un seul pilote. Toutes les personnes à bord ont péri dans la collision.

Parmi les victimes, il a été confirmé qu'un producteur de musique brésilien, un réalisateur de vidéos argentin et le YouTubeur Gaspar Prim étaient également présents.

Après la collision, les hélicoptères se sont écrasés sur le parking d'un concessionnaire de véhicules électriques. Cela a entraîné des conséquences encore plus graves, près de 20 voitures ayant pris feu.

Les autorités locales ont ouvert une enquête officielle pour déterminer les causes de l'incident. Il a également été précisé que le processus d'identification des victimes a été considérablement compliqué par l'incendie intense.

Oliver Tree, âgé de 32 ans, était largement connu pour ses succès populaires tels que 'Life Goes On', 'Miss You' et 'Alien Boy'. Sa musique est suivie par plus de 11 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify.

Cette tragédie a attristé non seulement les membres de l'industrie musicale, mais aussi des millions de fans à travers le monde. Aucune conclusion officielle sur les causes exactes de l'incident n'a encore été publiée.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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