Des serpents robots commencent à surveiller les réseaux électriques en Chine

En Chine, l'utilisation de serpents robots pour surveiller les lignes de transmission électrique a été mise en place. Ils se déplacent le long des fils pour détecter les pannes et les surchauffes susceptibles de provoquer des accidents. C'est ce qu'a rapporté le magazine Interesting Engineering.

Il est indiqué que les robots sont utilisés à Kunming, centre administratif de la province du Yunnan. En s'enroulant autour des câbles, ils utilisent des caméras et des capteurs spéciaux pour identifier les fils sectionnés, les pièces usées et les changements de température anormaux. Selon les développeurs, les robots ont déjà inspecté plus de 130 kilomètres de lignes électriques.

Ce système a été développé par le bureau d'approvisionnement électrique du district de Guandu. Les représentants du bureau soulignent que les inspections effectuées par les robots sont trois fois plus efficaces que les méthodes manuelles traditionnelles.

Contrairement aux drones, souvent utilisés pour surveiller les réseaux électriques, les serpents robots se déplacent directement le long des câbles. Cela leur permet de fonctionner librement dans les zones où les vols de drones sont restreints, notamment près des aéroports. De plus, ces robots sont résistants aux interférences électromagnétiques des lignes à haute tension, ce qui n'affecte pas leur contrôle ni la qualité de l'image.

La nouvelle technologie aide à surmonter certains inconvénients des drones, notamment la dépendance aux conditions météorologiques et l'autonomie limitée des batteries. Grâce à une surveillance continue à courte distance, les spécialistes du secteur de l'énergie peuvent identifier et résoudre les problèmes potentiels plus rapidement.

Les entreprises énergétiques chinoises utilisent activement non seulement des serpents robots, mais aussi des chiens robots, des drones et des caméras de surveillance fixes pour surveiller les infrastructures.

Le serpent robot possède un corps flexible composé de plusieurs segments, ce qui lui permet de se déplacer librement le long des fils et de contourner divers obstacles, tels que les isolateurs. Il peut ainsi atteindre facilement des zones difficiles à inspecter pour les humains ou les drones. Une caméra et des capteurs spéciaux sont installés dans la tête du robot pour détecter les pannes et les risques potentiels.

Il est à noter que le robot tire son énergie directement des lignes électriques qu'il inspecte via une méthode sans contact.

Après des tests réussis sur plusieurs lignes de transmission, les entreprises ont étendu l'utilisation des robots à des zones plus complexes. Des chiens robots sont également déployés pour des travaux d'inspection dans les zones à haute tension et d'autres zones dangereuses pour l'homme.