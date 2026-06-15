Un référendum est organisé en Suisse sur une initiative visant à limiter la population à 10 millions d'habitants. Cette question a suscité d'importants débats dans la vie politique du pays.

Les partisans de l'initiative estiment que la croissance démographique accroît la pression sur les transports, le marché du logement et les ressources naturelles. Ils soulignent que cette décision est importante pour la durabilité écologique.

Les opposants affirment qu'une telle restriction pourrait avoir un impact négatif sur l'économie, car le marché du travail suisse dépend en grande partie des migrants hautement qualifiés.

Les analystes considèrent ce référendum comme faisant partie des débats croissants sur la migration et la démographie en Europe.