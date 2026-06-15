Trump s'est-il endormi lors de l'événement ? Des images suscitent le débat (vidéo)

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Trump s'est-il endormi lors de l'événement ? Des images suscitent le débat (vidéo)

Le président américain Donald Trump a assisté à l'événement UFC Freedom 250 organisé sur la pelouse de la Maison Blanche. Au cours de la compétition, une cérémonie célébrant son 80e anniversaire a également eu lieu.

Cependant, des vidéos montrant Trump assis les yeux fermés pendant quelques minutes lors de l'événement ont circulé sur les réseaux sociaux. Si certains ont interprété cela comme un « endormissement », d'autres soutiennent qu'il se reposait simplement.

Les images ont rapidement suscité de larges discussions, provoquant des avis divergents parmi les utilisateurs. Aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet pour le moment.

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