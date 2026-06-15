Lavrov : « L'Europe a déclenché toutes les guerres mondiales »

·34·Monde
Lavrov : « L'Europe a déclenché toutes les guerres mondiales »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a suscité un vif débat international avec sa dernière déclaration. Il affirme que les pays européens ont joué le rôle principal dans le déclenchement des grandes guerres mondiales de l'histoire de l'humanité.

Lavrov a également critiqué l'Allemagne pour ne pas avoir suffisamment évalué les symboles et les actions nazis affichés par certains groupes nationalistes en Ukraine.

Le ministre a qualifié d'« imaginaire » l'idée que la Russie perd la guerre, affirmant que le pays n'a aucune intention de se soumettre à des ultimatums. Selon lui, la guerre se poursuit et « toutes les mesures seront prises pour que la justice soit rendue ».

Par ailleurs, Lavrov a ouvertement déclaré qu'il ne croyait pas que les structures européennes actuelles soient capables de proposer des solutions efficaces.

Ces déclarations suscitent diverses réactions au sein de la communauté internationale.

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Charos
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