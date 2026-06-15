Nouvelle règle des Talibans : les utilisateurs de téléphones seront licenciés

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Nouvelle règle des Talibans : les utilisateurs de téléphones seront licenciés

Le gouvernement taliban en Afghanistan a interdit l'utilisation des smartphones dans les écoles dans le cadre de ses restrictions. Selon la nouvelle règle, les enseignants et le personnel éducatif trouvés avec un smartphone peuvent être licenciés. C'est ce qu'a rapporté la publication Kabul Now.

Dans un enregistrement audio obtenu par la publication, un responsable de l'éducation s'est exprimé à ce sujet. Il a déclaré qu'à partir du 13 juin, l'utilisation des téléphones mobiles est interdite pour les enseignants et tout le personnel du système éducatif. Selon des sources, cet enregistrement proviendrait d'un agent de l'éducation de la province de Balkh.

Il a précisé que les représentants des Talibans ont annoncé que les personnes possédant des smartphones seraient remises à la justice. Il a également été mentionné que leurs téléphones seraient détruits. Ces personnes pourraient également être déchargées de leurs fonctions.

La semaine dernière, le chef des Talibans, Hibatullah Akhundzada, a publié un décret spécial interdisant l'utilisation des smartphones pour les membres du mouvement et les employés du gouvernement. Les instructions envoyées aux tribunaux militaires soulignent que ceux qui violent cette règle seront considérés comme des « criminels ».

Les dossiers seront transmis aux tribunaux militaires pour que des sanctions soient prises à leur encontre. Suite à cette interdiction, des membres du mouvement ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux montrant la destruction de leurs smartphones.

Causes et conséquences de l'interdiction

La nouvelle réglementation est perçue comme une action de la direction des Talibans visant à renforcer la discipline interne. Ils entendent ainsi contrôler le flux d'informations entre les membres du groupe.

La limitation de l'utilisation des smartphones est principalement justifiée par des questions de sécurité. Les Talibans craignent les fuites de données et la diffusion de contenus non autorisés via les réseaux sociaux.

Cependant, les restrictions sur l'utilisation des smartphones pourraient isoler davantage l'Afghanistan du monde international. Le pays est actuellement confronté à de graves problèmes politiques et économiques, alors que les smartphones sont aujourd'hui l'un des outils les plus importants pour la communication, l'information, l'éducation et le développement professionnel.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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