Gusein Gasanov condamné par un tribunal

En Russie, le célèbre blogueur Gusein Gasanov a été condamné par un tribunal. Le tribunal de district Presnenski de Moscou l’a reconnu coupable de blanchiment de revenus criminels et l’a condamné par contumace à quatre ans dans une colonie pénitentiaire à régime général. RIA Novosti l’a annoncé aujourd’hui.

Selon la décision du tribunal, Gasanov a été reconnu coupable d’avoir commis l’infraction prévue à l’alinéa « b » de la partie 4 de l’article 174.1 du Code pénal russe. Il a été condamné à quatre ans de privation de liberté et à une amende d’un million de roubles. En outre, le tribunal a interdit à Gusein Gasanov d’occuper un poste de gestion de sites web pendant deux ans.

Selon l’enquête, Gasanov n’avait pas payé plus de 175 millions de roubles d’impôts lorsqu’il exerçait comme entrepreneur individuel. Il était également accusé d’avoir blanchi plus de 68 millions de roubles au moyen d’opérations financières liées à l’achat de biens immobiliers dans le complexe Moscow City.

Gusein Gasanov est considéré comme l’un des blogueurs les plus célèbres de Russie. Il s’est constitué un large public grâce à ses vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux, à ses concours mettant en jeu des voitures de luxe et à ses formations en ligne payantes.

Le 14 mai 2025, le tribunal de district Tchertanovski de Moscou avait ordonné l’arrestation par contumace de Gasanov dans le cadre de cette affaire. Par la suite, le parquet avait requis une peine de six ans de prison contre le blogueur. Le tribunal lui a finalement infligé quatre ans d’emprisonnement.