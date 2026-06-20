Déraillement d'un métro à Istanbul : les passagers évacués

·35·Monde
Déraillement d'un métro à Istanbul : les passagers évacués

Un train circulant sur la ligne M4 du métro d'Istanbul a déraillé près de la station Bostanji. Il a été rapporté qu'au moins 3 personnes ont été blessées à divers degrés.

Dès la survenue de l'incident, des brigades de secours médicaux et des services de sauvetage sont arrivés rapidement sur les lieux. Les blessés ont reçu les premiers soins avant d'être transportés à l'hôpital.

Le trafic du métro a été temporairement interrompu en raison de l'accident. Les passagers restés à bord du train ont été évacués dans le respect des mesures de sécurité, étant contraints de marcher dans le tunnel pendant un certain temps.

Les autorités compétentes ont lancé une enquête pour déterminer les causes de cet incident. Selon les premières informations, l'éventualité d'une défaillance technique est également examinée.

Actuellement, les mesures nécessaires sont prises pour rétablir la circulation du métro et assurer la sécurité des passagers.

IstanbulBostanji
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