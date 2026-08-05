La galerie Tretiakov de Moscou se prépare à ouvrir, le 3 novembre de cette année, une vaste exposition de paysages intitulée « L’art de la photographie de nature », qui réunit la photographie mobile contemporaine et un riche patrimoine historique. Organisée dans les salles du bâtiment de Krymsky Val, l’exposition présentera près de 130 œuvres de plus de 30 auteurs, couvrant la période de la fin du siècle dernier à nos jours, dont la plupart seront montrées au grand public pour la première fois. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, cette exposition, organisée sous le commissariat de Nikita Erofeev, réunira non seulement des œuvres issues des riches collections de la galerie, mais aussi des photographies des lauréats du concours de photographie mobile Huawei XMAGE. Les visiteurs pourront découvrir aussi bien des photos classiques que des clichés contemporains réalisés à l’aide de gadgets de nouvelle génération. Les œuvres seront présentées dans une section numérique spéciale ainsi que dans une installation hors ligne distincte au deuxième étage.

L’évolution de l’art photographique

L’idée principale de l’exposition est de retracer le long parcours évolutif de la photographie, depuis ses débuts lorsqu’elle imitait la peinture jusqu’à la découverte de son propre langage artistique, indépendant et unique. Les plus anciennes photographies exposées sont signées Evgueni Vichniakov, Nikolaï Mechtcherine et Igor Grabar, et plongent les visiteurs dans l’atmosphère d’une époque révolue.

La photographie du XXe siècle s’est enrichie de styles et d’expérimentations singuliers. On y trouve notamment des exemples de pictorialisme de Nikolaï Andreïev, qui imprimait ses photos selon des techniques spéciales avec des objectifs à effet adoucissant, ainsi que les expérimentations de perspective du constructiviste Alexandre Rodtchenko. L’exposition présente également les photographies architecturales de Vadim Kovriguine dans la région de Moscou, la série de Valaam d’Anatoli Erine, les panoramas de Nikolaï Koulab numbers?

La participation de Huawei XMAGE et les nouvelles technologies

La section technologique de l’exposition met clairement en évidence les possibilités des smartphones modernes. Elle comprend notamment des photographies réalisées avec les nouveaux appareils de la série Huawei Pura 90s . Selon les informations disponibles, le modèle Pura 90s Pro Max de cette gamme est équipé d’un téléobjectif doté d’un grand capteur de 200 mégapixels, ainsi que de capacités de traitement RAW avec un zoom 20x en temps réel, directement au niveau matériel.

Les capacités techniques de l’appareil garantissent une haute précision non seulement lors de la prise de photos, mais aussi pendant l’enregistrement vidéo. Le smartphone dispose également d’une matrice RYYB de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce, d’un module ultra grand-angle de 40 mégapixels et d’une caméra frontale de 13 mégapixels. Selon le fabricant, l’optique XMAGE de deuxième génération permet de restituer les couleurs avec 43 % de précision supplémentaire et d’élargir de 34 % la couverture colorimétrique.

Rappelons que tout créateur intéressé peut participer à ce concours mondial. En Russie, les candidatures au concours XMAGE Awards 2026 sont actuellement ouvertes jusqu’au 30 août de cette année. L’inscription s’effectue via la section Community du site officiel, tandis que la date d’annonce des lauréats sera communiquée ultérieurement. Organisé depuis 2017, ce concours a recueilli près de cinq millions de candidatures provenant de plus de 170 pays. Depuis 2024, ses expositions sont organisées hors ligne dans de grandes villes comme Shanghai, Paris, Dubaï et Moscou.