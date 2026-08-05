MSI présente la gamme spéciale Draco Epic pour son 40e anniversaire

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MSI présente la gamme spéciale Draco Epic pour son 40e anniversaire

L’une des marques technologiques les plus connues, MSI, a dévoilé des produits spéciaux pour célébrer son 40e anniversaire. Selon ixbt.com, les nouveaux produits présentés par l’entreprise, baptisés Draco Epic se distinguent par leur design visuel original. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Comme le nom de la nouvelle série l’indique, l’accent est mis sur le thème du dragon. Cette figure symbolique apparaît sur les radiateurs de refroidissement, les boîtiers PC et d’autres éléments, donnant aux produits une apparence distinctive.

Gamme d’appareils de la collection anniversaire

Dans le cadre de cette gamme spéciale, les composants les plus importants et les plus recherchés du monde informatique ont été proposés dans un nouveau design. Les utilisateurs peuvent notamment acquérir un ensemble comprenant les appareils suivants :

  • Cartes graphiques
  • Cartes mères
  • Systèmes de refroidissement liquide
  • Blocs d’alimentation
  • Casques audio
  • Boîtiers PC
Parmi les produits présentés, l’un des plus remarquables est la carte graphique GeForce RTX 5080 16G Suprim Draco Epic Edition. Ce modèle repose sur la RTX 5080 Suprim standard et a principalement bénéficié de changements esthétiques.

Selon les spécialistes, si le carénage du système de refroidissement de la nouvelle carte graphique n’a subi que de légères modifications, son panneau arrière a été entièrement repensé. Cela permet à l’appareil de s’intégrer à la collection anniversaire.

Dans l’ensemble, l’approche adoptée par MSI reste classique. Même si aucun appareil technologique totalement nouveau ou inédit n’a été présenté, l’apparence des modèles existants a été considérablement enrichie pour l’anniversaire.

Pour l’instant, l’entreprise n’a publié aucune information sur les prix des appareils de cette gamme limitée. Tous les nouveaux produits devraient également être commercialisés en quantités limitées.

MSIDraco EpicCarte GraphiqueRTX 5080Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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