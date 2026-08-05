Lucid Motors veut économiser 1,4 milliard de dollars pour sortir de la crise financière

·6·Technologie
Lucid Motors veut économiser 1,4 milliard de dollars pour sortir de la crise financière

Le constructeur de voitures électriques Lucid Motors a annoncé un vaste plan de relance opérationnelle visant à rétablir sa stabilité financière et à réduire les dépenses superflues. Selon Ixbt.com, ces changements, menés par son nouveau directeur général Silvio Napoli, devraient sortir l’entreprise d’une crise profonde et lui assurer des réserves financières suffisantes jusqu’en 2027. Techcrunch.com rapporte .

Selon le rapport financier du deuxième trimestre de l’entreprise, l’essentiel du plan global d’économies consiste à réduire de 1,4 milliard de dollars les dépenses en liquidités. Pour atteindre cet objectif, Lucid prévoit de réduire ses dépenses d’investissement de 500 millions de dollars, d’économiser entre 600 et 800 millions de dollars grâce à la gestion des stocks et de diminuer ses dépenses opérationnelles de 200 millions de dollars.

Changements à la direction et réductions drastiques

Lors de sa première réunion trimestrielle avec les investisseurs, le directeur général Silvio Napoli a reconnu ouvertement les graves lacunes de l’entreprise. Selon lui, malgré ses innovations de pointe sur le marché, Lucid n’a pas su agir de manière cohérente pendant des années, n’a pas tenu ses promesses et a lancé des produits avant qu’ils ne soient prêts.

Pour résoudre ces problèmes, Napoli a immédiatement pris des mesures concrètes. L’entreprise a recruté de nouveaux cadres hautement qualifiés dans les domaines financier, technologique, de la relation client, du numérique et de la transformation. Le nombre de subordonnés directs du directeur général a également été réduit de moitié, tandis que les effectifs ont diminué de 18 % en juin, soit environ 1 500 personnes.

Résultats financiers et priorités pour l’avenir

Malgré ces mesures d’économies rigoureuses, les derniers résultats financiers de Lucid font état de pertes importantes. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’est élevé à 405 millions de dollars, tandis que la perte nette a atteint 1,26 milliard de dollars. Toutefois, les liquidités totales de l’entreprise s’élevaient à 3 milliards de dollars à la fin de la période.

Pour surmonter la crise financière et devenir rentable à l’avenir, l’entreprise a défini plusieurs priorités stratégiques essentielles :

  • Lancer une nouvelle voiture électrique de taille moyenne
  • Mettre pleinement en service l’usine AMP-2 en Arabie saoudite
  • Développer le programme de robotaxis en partenariat avec Uber et Nuro
  • Contrôler strictement les dépenses opérationnelles
Selon la direction, ces mesures et les priorités dites de « victoire autonome » seront déterminantes pour le succès futur de Lucid et le renforcement de sa position sur le marché.

Lucid MotorsVoiture ÉlectriqueAffairesTechnologieAutomobile
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une exposition de photographie mobile et de paysages classiques ouvre à la galerie TretiakovUne exposition de photographie mobile et de paysages classiques ouvre à la galerie TretiakovAujourd'hui, 03:26MSI présente la gamme spéciale Draco Epic pour son 40e anniversaireMSI présente la gamme spéciale Draco Epic pour son 40e anniversaireAujourd'hui, 02:54SpaceX achète à Tesla des batteries pour des centaines de millions de dollarsSpaceX achète à Tesla des batteries pour des centaines de millions de dollarsAujourd'hui, 02:25AnTuTu dévoile les meilleurs smartphones Android de juilletAnTuTu dévoile les meilleurs smartphones Android de juilletAujourd'hui, 02:22Pourquoi Telegram a-t-il été temporairement retiré de l’App StorePourquoi Telegram a-t-il été temporairement retiré de l’App StoreAujourd'hui, 01:56Les revenus de SpaceX doublentLes revenus de SpaceX doublentAujourd'hui, 01:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées