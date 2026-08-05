Lucid Motors veut économiser 1,4 milliard de dollars pour sortir de la crise financière

Le constructeur de voitures électriques Lucid Motors a annoncé un vaste plan de relance opérationnelle visant à rétablir sa stabilité financière et à réduire les dépenses superflues. Selon Ixbt.com, ces changements, menés par son nouveau directeur général Silvio Napoli, devraient sortir l’entreprise d’une crise profonde et lui assurer des réserves financières suffisantes jusqu’en 2027. Techcrunch.com rapporte .

Selon le rapport financier du deuxième trimestre de l’entreprise, l’essentiel du plan global d’économies consiste à réduire de 1,4 milliard de dollars les dépenses en liquidités. Pour atteindre cet objectif, Lucid prévoit de réduire ses dépenses d’investissement de 500 millions de dollars, d’économiser entre 600 et 800 millions de dollars grâce à la gestion des stocks et de diminuer ses dépenses opérationnelles de 200 millions de dollars.

Changements à la direction et réductions drastiques

Lors de sa première réunion trimestrielle avec les investisseurs, le directeur général Silvio Napoli a reconnu ouvertement les graves lacunes de l’entreprise. Selon lui, malgré ses innovations de pointe sur le marché, Lucid n’a pas su agir de manière cohérente pendant des années, n’a pas tenu ses promesses et a lancé des produits avant qu’ils ne soient prêts.

Pour résoudre ces problèmes, Napoli a immédiatement pris des mesures concrètes. L’entreprise a recruté de nouveaux cadres hautement qualifiés dans les domaines financier, technologique, de la relation client, du numérique et de la transformation. Le nombre de subordonnés directs du directeur général a également été réduit de moitié, tandis que les effectifs ont diminué de 18 % en juin, soit environ 1 500 personnes.

Résultats financiers et priorités pour l’avenir

Malgré ces mesures d’économies rigoureuses, les derniers résultats financiers de Lucid font état de pertes importantes. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’est élevé à 405 millions de dollars, tandis que la perte nette a atteint 1,26 milliard de dollars. Toutefois, les liquidités totales de l’entreprise s’élevaient à 3 milliards de dollars à la fin de la période.

Pour surmonter la crise financière et devenir rentable à l’avenir, l’entreprise a défini plusieurs priorités stratégiques essentielles :

Lancer une nouvelle voiture électrique de taille moyenne

Mettre pleinement en service l’usine AMP-2 en Arabie saoudite

Développer le programme de robotaxis en partenariat avec Uber et Nuro

Contrôler strictement les dépenses opérationnelles

Selon la direction, ces mesures et les priorités dites de « victoire autonome » seront déterminantes pour le succès futur de Lucid et le renforcement de sa position sur le marché.