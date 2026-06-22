Attaque à la hache près d'une mosquée choque l'opinion publique

Une attaque survenue près d'une mosquée à Édimbourg, la capitale écossaise, a suscité une vive inquiétude au sein de la population. Un individu armé d'une hache s'est jeté sur plusieurs personnes, blessant cinq individus à divers degrés.

Selon les informations, l'incident s'est produit le soir du 19 juin dans le parc entourant la mosquée Broughamhouse, située dans la partie ouest de la ville. Après l'attaque, le suspect a poursuivi ses actes d'agression en semant le chaos dans une station-service.

Il aurait brisé la vitre d'une voiture et endommagé la porte d'une pizzeria à proximité.

Les victimes de l'attaque ont subi des blessures légères et modérées. Parmi elles figurent deux jeunes hommes de 22 ans, ainsi que des citoyens de 24, 27 et 39 ans. Il a été précisé que certaines des victimes sont musulmanes.

Un suspect de 34 ans a été arrêté par les forces de l'ordre. Les enquêteurs étudient actuellement tous les détails de l'incident.

D'après les premières informations, les forces de l'ordre n'excluent pas des motifs xénophobes derrière l'attaque. À cet effet, des unités de lutte contre le terrorisme ont été mobilisées. Cependant, aucune conclusion définitive sur les causes exactes de l'événement n'a encore été publiée.