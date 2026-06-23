Le Kazakhstan limite l'importation de tomates d'Ouzbékistan pour une semaine

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Le Kazakhstan limite l'importation de tomates d'Ouzbékistan pour une semaine

La République du Kazakhstan a instauré une interdiction temporaire d'une semaine sur l'importation de tomates fraîches ou réfrigérées provenant de pays tiers, quel que soit le mode de transport. Cela a été annoncé dans l'ordre n° 250 du ministère de l'Agriculture de la République du Kazakhstan, adopté le 22 juin 2026, concernant « certaines questions relatives à l'importation de tomates sur le territoire de la République du Kazakhstan ».

Il a été rapporté que le ministre de l'Agriculture du Kazakhstan, Aydarbek Saparov, a signé le document relatif à la limitation temporaire des importations de tomates fraîches et réfrigérées. Selon la décision prise, cette interdiction est valable jusqu'au 30 juin 2026, et les exigences établies doivent être strictement respectées durant cette période.

Il est précisé que ces restrictions s'appliquent aux produits de tomate provenant de pays non membres de l'Union économique eurasiatique (UEEA). Toutefois, les produits importés des États membres de l'UEEA ne sont pas concernés par cette interdiction et les procédures actuelles restent en vigueur pour eux.

Parallèlement, le transit de tomates via le territoire du Kazakhstan ainsi que la livraison de marchandises entre les États de l'Union via la République restent possibles. Cet ordre a été signé le 22 juin et est entré en vigueur dès la date de son adoption.

Pour rappel, l'Ouzbékistan détient le statut d'État observateur au sein de l'Union économique eurasiatique depuis 2020, mais n'est pas encore membre à part entière de l'organisation. À cet égard, le Comité d'État des Douanes de la République d'Ouzbékistan a demandé aux participants aux activités économiques extérieures et aux transporteurs internationaux de prendre en compte ces nouvelles exigences et restrictions.

KazakhstanOuzbékistanUnion économique eurasiatiqueAydarbek Saparov
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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