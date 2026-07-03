Salaire de 1000 euros : la Slovaquie recrute des Ouzbeks

·10·Monde
Salaire de 1000 euros : la Slovaquie recrute des Ouzbeks

L'Agence des migrations de la République d'Ouzbékistan a annoncé l'ouverture des inscriptions pour les citoyens ouzbeks souhaitant travailler en Slovaquie en tant que conducteurs de chariots élévateurs.

Selon l'agence, dans le cadre de ce programme, un total de 70 postes vacants est proposé. Les candidats retenus recevront un salaire net de 1000 euros par mois. Le régime de travail est organisé sur la base de 5 jours ouvrables par semaine et 8 heures par jour.

Peuvent participer à la sélection des hommes âgés de 20 à 45 ans . Les candidats doivent posséder un permis de conduire de catégorie « B », une expérience professionnelle d'au moins 6 mois dans la conduite de chariots élévateurs, ainsi que une connaissance du russe au niveau conversationnel est requise.

L'employeur couvre les frais de logement des employés et souscrit également une assurance médicale pour eux.

Il est à noter que les frais pour le visa de travail et le billet d'avion sont initialement à la charge du candidat. Cependant, une fois que le citoyen est officiellement employé en Slovaquie, ces frais seront compensés par l'Agence des migrations.

Selon l'agence, le processus de réception des candidatures s'arrêtera dès quele nombre de candidats inscrits atteindra 300 personnes.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Agence des migrations au 71 202 33 55 (numéros internes : 556 et 906).

Nous rappelons que précédemment, l'Agence des migrations et l'organisation Sviluppo Lavoro Italia du ministère italien du Travail et des Politiques sociales avaient annoncé le début d'une sélection pour attirer des citoyens ouzbeks vers des postes vacants dans le secteur de la construction en Italie.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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