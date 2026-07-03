Le smartphone le plus cher de l'histoire d'Apple : l'iPhone Ultra pourrait coûter jusqu'à 3000 dollars

Apple s'apprête à provoquer un changement révolutionnaire sur le marché des smartphones. L'entreprise devrait présenter son premier téléphone pliable sous le nom d'iPhone Ultra, qui deviendrait l'appareil le plus cher de l'histoire de la marque. Selon les dernières informations publiées par Nikkei Asia, Apple a déjà demandé à ses fournisseurs de composants d'augmenter les volumes de commandes. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les calculs initiaux, Apple prévoyait de produire 7 à 8 millions d'unités de téléphones pliables en 2026. Cependant, en raison de la conjoncture du marché et du fort intérêt pour cette nouvelle technologie, l'entreprise a demandé de porter ce chiffre à 10 millions d'unités. Cette étape témoigne de la confiance du géant de Cupertino dans le succès des appareils de ce nouveau format.

Prix et volume de production

L'une des informations les plus frappantes concerne le prix du nouveau gadget. On estime que le prix de départ de l'iPhone Ultra commencerait à 2500 dollars et pourrait grimper jusqu'à 3000 dollars pour les versions avec une plus grande capacité de stockage. À titre de comparaison, les prix des flagships actuels sont déjà élevés, mais le modèle Ultra créerait un segment premium totalement nouveau.

Parallèlement, Apple n'oublie pas sa gamme de smartphones traditionnels. Selon les rapports, l'entreprise vise à produire un total de 70 millions d'unités des modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Le volume total de production de tous les modèles d'iPhone sortant en 2026 devrait atteindre 220 millions d'unités.

Préparation technologique et précautions

Apple a demandé à ses fournisseurs d'être prêts à commander 85 millions d'appareils supplémentaires pour le second semestre 2026. Il s'agit d'une mesure préventive contre une augmentation imprévue de la demande. De plus, certains composants destinés à la série iPhone 17 auraient été réservés pour la série iPhone 18.

Pour les passionnés de technologie, cette nouvelle a une double signification. D'une part, Apple entre enfin sur le marché des pliables, où Samsung et d'autres marques sont arrivés bien avant. D'autre part, un prix de 3000 dollars pourrait transformer le smartphone en un objet de luxe réservé à un cercle très restreint.

D'après les informations disponibles, la présentation officielle de l'iPhone Ultra, de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max est prévue pour le 8 septembre 2026. Cette date correspond parfaitement au calendrier traditionnel des événements d'automne d'Apple.