Tottenham renonce au transfert de Joao Palhinha : la star portugaise retourne au Bayern

Le club londonien de Tottenham a modifié ses plans pour renforcer son milieu de terrain. La direction du club a décidé de ne pas lever l'option d'achat pour Joao Palhinha, qui a passé la saison dernière dans l'équipe en prêt. Cette décision laisse une nouvelle fois l'avenir du footballeur portugais incertain. C'est ce qu'annonce Goal.com dans son

rapport. Selon les informations de Sky Sport, les « Spurs » ont officiellement notifié qu'ils n'activeraient pas la clause d'achat stipulée dans le contrat de prêt. Par conséquent, le milieu défensif de 30 ans devra retourner au Bayern Munich lors du mercato estival. Les Londoniens ont jugé nécessaire de se concentrer sur d'autres cibles de transfert.

Il est dit que cette décision radicale de Tottenham est due aux investissements massifs réalisés au milieu de terrain. En particulier, le club a dépensé environ 117 millions d'euros pour Sandro Tonali et 98 millions d'euros pour le transfert de Mateus Fernandes . Après de telles dépenses, conserver Palhinha n'a pas été jugé opportun sur les plans financier et tactique.

Un avenir incertain au Bayern

Bien que le contrat actuel de Joao Palhinha avec le Bayern court jusqu'en 2028, son avenir à Munich n'est pas garanti. Le géant allemand est prêt à vendre le joueur expérimenté afin de rajeunir l'effectif et d'optimiser la masse salariale. Les Munichois ont indiqué qu'ils ne s'opposeraient pas à un départ du Portugais si une offre appropriée était faite.

Actuellement, des rapports indiquent que son ancien club, le Sporting CP de Lisbonne, manifeste un intérêt. Cependant, le prix élevé fixé par le Bayern complique les négociations. Le club portugais n'est pas encore prêt financièrement à payer la somme demandée par les Allemands.

Joao Palhinha est reconnu pour sa puissance physique et sa maîtrise dans la récupération du ballon. Durant sa carrière en Premier League, il a été reconnu comme l'un des meilleurs milieux défensifs. Néanmoins, la nouvelle stratégie de Tottenham prévoit de s'appuyer sur des joueurs plus jeunes et plus créatifs.

Plusieurs clubs leaders d'Europe suivent de près la situation du joueur. Avant le début des entraînements de pré-saison, Palhinha devra soit trouver une nouvelle équipe, soit prouver sa valeur au sein du camp du Bayern. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise concernant sa prochaine destination.