Sur le sommet de l'Everest, parmi les alpinistes, « bottes vertes » une opération historique est lancée pour évacuer le corps devenu célèbre sous le nom de. Il est prévu que le corps de l'alpiniste, qui repose à 8 500 mètres d'altitude depuis près de 30 ans, soit redescendu par des sauveteurs expérimentés et des sherpas. L'opération complète durera environ 40 jours .

Le corps se trouve sur le versant nord du Chomolungma, dans la « zone de la mort », en dessous du point « First Step ». En raison de ses bottes vert vif, il a servi pendant des années de point de repère important pour les alpinistes gravissant l'Everest.

Pendant de nombreuses années, diverses hypothèses ont été émises sur l'identité du corps. Cependant, une analyse ADN effectuée avant l'opération a confirmé qu'il s'agissait de l'alpiniste indien décédé en 1996, Dordje Morup .

Morup faisait partie de l'expédition indienne de 1996 qui tentait de conquérir l'Everest pour la première fois depuis le Tibet. Le 10 mai, sept alpinistes ont entamé l'ascension, mais une violente tempête a éclaté à 8 500 mètres. Alors que quatre personnes ont fait demi-tour, Morup et deux de ses compagnons ont poursuivi leur route. Ils ont signalé avoir atteint le sommet dans la soirée, mais n'ont pas réussi à redescendre, mourant de froid et par manque d'oxygène.

Le lendemain, le fait que des alpinistes japonais les aient rencontrés vivants mais aient continué leur chemin sans leur porter secours a suscité de grands débats internationaux. Bien que les accusations aient été retirées par la suite, cet incident est resté l'une des questions éthiques les plus controversées de l'histoire de l'alpinisme.

Les experts soulignent que l'évacuation d'un corps à 8 500 mètres d'altitude est l'une des opérations les plus dangereuses au monde. À cette altitude, le manque d'oxygène, le froid extrême et les falaises abruptes rendent toute opération de sauvetage extrêmement complexe.

Pour information, il reste actuellement sur les pentes de l'Everest environ 200 corps d'alpinistes . Pour la plupart d'entre eux, l'accès est trop dangereux ou trop coûteux. L'opération d'évacuation des « bottes vertes » est considérée comme l'une des étapes les plus importantes du programme de nettoyage de l'Everest lancé fin 2025.