La voile du XXIe siècle : la technologie Wing560 testée avec succès sur un énorme cargo

·32·Technologie
La voile du XXIe siècle : la technologie Wing560 testée avec succès sur un énorme cargo

Une étape importante a été franchie dans la transition vers des technologies écologiques dans l'industrie du transport maritime. Le système à voile rigide appelé Wing560, développé par l'entreprise Oceanbird, a prouvé son efficacité en propulsant l'énorme roulier (navire transporteur de véhicules) nommé Tirranya. Cette technologie permet de réduire considérablement la consommation de carburant traditionnelle. Ixbt.com en rapporte .

Selon ixbt.com, le navire Tirranya, long de 230 mètres, est retourné à l'exploitation commerciale après les essais. Le Wing560 est une structure colossale de 46 mètres de haut et 14 mètres de large, qui diffère fondamentalement des voiles en tissu traditionnelles. Il possède des propriétés aérodynamiques similaires à celles d'une aile d'avion, générant une force de traction supplémentaire en exploitant l'énergie du vent.

Écologie et efficacité économique

Ce projet est réalisé dans le cadre du programme européen Orcelle Horizon. L'objectif principal du programme est de réduire la quantité de gaz nocifs rejetés dans l'atmosphère par le transport maritime. Le système Wing560 réduit la charge sur le moteur, ce qui assure à son tour une meilleure économie de carburant. Selon les estimations préliminaires, une seule voile peut réduire la consommation de carburant d'environ 10 %.

Le processus d'installation du système a été réalisé au chantier naval Damen à Rotterdam. Avant l'installation, le Wing560 a été certifié par la prestigieuse société de classification DNV. Actuellement, le navire effectue ses traversées régulières, mais des ingénieurs d'Oceanbird sont également à bord. Les spécialistes de la coentreprise Alfa Laval et Wallenius Lines surveillent le fonctionnement de la voile en conditions maritimes réelles et collectent des données.

Perspectives d'avenir

Les ingénieurs d'Oceanbird soulignent que cette technologie ne se limite pas à une seule voile. À l'avenir, il est prévu d'installer plusieurs structures Wing560 sur les navires nouvellement construits. Cela permettra au navire de tirer plus de la moitié de l'énergie nécessaire à son déplacement du vent. Plus important encore, cela n'affectera pas négativement les délais de livraison des marchandises.

Pour les pays à accès maritime limité, comme l'Ouzbékistan, ces innovations logistiques mondiales sont également importantes. La réduction des coûts de transport de marchandises dans le monde et le durcissement des normes écologiques influencent directement les prix dans la chaîne du commerce international. La transition du transport maritime vers une économie « verte » grâce aux technologies modernes constitue un facteur important dans la lutte contre le réchauffement climatique.

OceanbirdWing560TechnologieÉcologieTransport Maritime
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Révolution en ingénierie : les pales d'éoliennes imprimées en 4DRévolution en ingénierie : les pales d'éoliennes imprimées en 4DAujourd'hui, 17:0014 nouveaux réacteurs nucléaires attendus au Royaume-Uni : énergie pour 8 millions de foyers14 nouveaux réacteurs nucléaires attendus au Royaume-Uni : énergie pour 8 millions de foyersAujourd'hui, 15:50Bang & Olufsen présente la première batterie externe de son histoireBang & Olufsen présente la première batterie externe de son histoireAujourd'hui, 15:29Nokia revient avec des téléphones à touches dotés d'intelligence artificielleNokia revient avec des téléphones à touches dotés d'intelligence artificielleAujourd'hui, 15:15Le point le plus éloigné de l'orbite terrestre : le 6 juillet, le mouvement de notre planète ralentitLe point le plus éloigné de l'orbite terrestre : le 6 juillet, le mouvement de notre planète ralentitAujourd'hui, 14:52Un système de stockage d'énergie à volant d'inertie en acier remplaçant le lithium créé aux États-UnisUn système de stockage d'énergie à volant d'inertie en acier remplaçant le lithium créé aux États-UnisAujourd'hui, 14:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5