Une étape importante a été franchie dans la transition vers des technologies écologiques dans l'industrie du transport maritime. Le système à voile rigide appelé Wing560, développé par l'entreprise Oceanbird, a prouvé son efficacité en propulsant l'énorme roulier (navire transporteur de véhicules) nommé Tirranya. Cette technologie permet de réduire considérablement la consommation de carburant traditionnelle. Ixbt.com en rapporte .

Selon ixbt.com, le navire Tirranya, long de 230 mètres, est retourné à l'exploitation commerciale après les essais. Le Wing560 est une structure colossale de 46 mètres de haut et 14 mètres de large, qui diffère fondamentalement des voiles en tissu traditionnelles. Il possède des propriétés aérodynamiques similaires à celles d'une aile d'avion, générant une force de traction supplémentaire en exploitant l'énergie du vent.

Écologie et efficacité économique

Ce projet est réalisé dans le cadre du programme européen Orcelle Horizon. L'objectif principal du programme est de réduire la quantité de gaz nocifs rejetés dans l'atmosphère par le transport maritime. Le système Wing560 réduit la charge sur le moteur, ce qui assure à son tour une meilleure économie de carburant. Selon les estimations préliminaires, une seule voile peut réduire la consommation de carburant d'environ 10 %.

Le processus d'installation du système a été réalisé au chantier naval Damen à Rotterdam. Avant l'installation, le Wing560 a été certifié par la prestigieuse société de classification DNV. Actuellement, le navire effectue ses traversées régulières, mais des ingénieurs d'Oceanbird sont également à bord. Les spécialistes de la coentreprise Alfa Laval et Wallenius Lines surveillent le fonctionnement de la voile en conditions maritimes réelles et collectent des données.

Perspectives d'avenir

Les ingénieurs d'Oceanbird soulignent que cette technologie ne se limite pas à une seule voile. À l'avenir, il est prévu d'installer plusieurs structures Wing560 sur les navires nouvellement construits. Cela permettra au navire de tirer plus de la moitié de l'énergie nécessaire à son déplacement du vent. Plus important encore, cela n'affectera pas négativement les délais de livraison des marchandises.

Pour les pays à accès maritime limité, comme l'Ouzbékistan, ces innovations logistiques mondiales sont également importantes. La réduction des coûts de transport de marchandises dans le monde et le durcissement des normes écologiques influencent directement les prix dans la chaîne du commerce international. La transition du transport maritime vers une économie « verte » grâce aux technologies modernes constitue un facteur important dans la lutte contre le réchauffement climatique.