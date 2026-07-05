Poutine a appelé Trump : qu'ont-ils dit lors de l'entretien ?

Le président russe Vladimir Poutine a appelé Donald Trump à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le félicitant ainsi que le peuple américain.

L'échange, qui a duré près d'une heure et demie, ne s'est pas limité aux félicitations. Les deux chefs d'État ont également discuté de la guerre en Ukraine, de la situation autour de l'Iran, de la médiation diplomatique et des relations futures.

Poutine a rappelé les relations historiques entre la Russie et les États-Unis

Selon un communiqué du Kremlin, Poutine a évoqué dans ses félicitations le rôle historique de la Russie dans la formation de l'État américain et l'alliance des deux pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le dirigeant russe a également salué les célébrations d'envergure organisées pour le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

À la fin de l'entretien, Poutine a rappelé à Trump que l'invitation permanente à visiter la Russie restait valable.

L'entretien a duré près d'une heure et demie

Selon Youri Ouchakov, aide du président russe, la conversation téléphonique a duré près d'une heure et 25 minutes.

Il s'agissait du quatrième appel téléphonique entre Poutine et Trump depuis le début de l'année 2026. Le Kremlin a qualifié l'échange de dialogue mené dans un esprit « pragmatique et constructif ».

La guerre en Ukraine a été l'un des thèmes principaux

D'après Ouchakov, Donald Trump a exprimé sa volonté d'aider à mettre fin rapidement aux hostilités et à résoudre le conflit.

Il a été mentionné que les envoyés spéciaux du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, poursuivraient leurs efforts de médiation et pourraient, si nécessaire, se rendre à nouveau à Moscou.

Le côté russe a déclaré être favorable à une résolution politique et diplomatique du conflit, tout en précisant qu'il ne renoncerait pas à ses exigences fondamentales.

Déclarations contradictoires sur Konstantinovka

Selon le représentant du Kremlin, Poutine a informé Trump de la situation sur le terrain, affirmant que les troupes russes progressaient.

La partie russe a revendiqué le contrôle de la ville de Konstantinovka. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l'état-major du pays ont démenti cette information, affirmant que la ville reste sous contrôle ukrainien. Par conséquent, cette information repose pour l'instant sur des déclarations contradictoires des deux parties.

Échanges de vues sur l'Iran

Poutine et Trump ont également discuté de la situation au Moyen-Orient, notamment des relations entre les États-Unis et l'Iran.

Le président russe a souligné qu'un accord mutuel régulant les négociations pourrait aider à réduire les tensions dans la région.

Selon Ouchakov, Moscou a exprimé sa volonté d'apporter une aide pratique pour stabiliser la situation, et Trump a exprimé sa gratitude pour les propositions russes.

L'espace et le football ont également été mentionnés

Selon les médias russes, le prochain vol d'un équipage russo-américain du cosmodrome de Baïkonour vers la Station spatiale internationale a été cité comme un exemple de coopération symbolique.

De plus, Poutine a souhaité à Trump le succès de l'organisation de la Coupe du monde de football se déroulant aux États-Unis.

À l'issue de l'entretien, les présidents ont convenu de s'entretenir à nouveau par téléphone prochainement. Ce jour-là, Trump a également parlé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour discuter des efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre.

Pour rappel, Poutine avait également appelé Trump le 14 juin à l'occasion de son anniversaire.