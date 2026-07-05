Une nouvelle espèce de créature vieille de 80 millions d'années identifiée au Japon

Les scientifiques japonais auraient identifié une espèce de reptile marin jusqu'alors inconnue de la science, grâce à de nouvelles recherches sur des restes fossiles gardés secrets pendant des décennies. À ce sujet, Kyodo a rapporté l'agence.

Il a été indiqué que des spécialistes de l'Université des sciences d'Okayama et d'autres institutions scientifiques ont réanalysé des restes anciens découverts dans les années 1990. Auparavant, cette découverte avait été évaluée comme appartenant aux mosasaures, de grands prédateurs marins ayant vécu à l'époque du Crétacé.

Il a été noté que les restes fossiles ont été découverts entre 1990 et 1992 dans la zone de la ville de Kaizuka au Japon et ont été conservés jusqu'à présent au Musée d'histoire naturelle de Kishiwada, dans la préfecture d'Osaka. En raison d'un manque de capacités techniques, ils n'ont pas été étudiés en profondeur pendant de longues années.

Ces dernières années, grâce aux nouvelles technologies et aux avancées scientifiques dans le domaine de la paléontologie, les spécialistes ont réussi à séparer soigneusement les restes des couches rocheuses et à les analyser en détail.

Au cours des recherches, les scientifiques ont identifié dans la mâchoire supérieure de l'animal trois structures anatomiques distinctives jamais enregistrées chez aucune espèce de mosasaure. De plus, il a été constaté que ce reptile marin, d'environ 6 mètres de long, ne possède pas non plus les sillons spéciaux traversés par des vaisseaux sanguins caractéristiques des autres mosasaures.

Les spécialistes soulignent que ce sont précisément ces caractéristiques anatomiques uniques qui indiquent que cette découverte pourrait appartenir à une nouvelle espèce de mosasaure jusqu'alors inconnue de la science.

Les scientifiques prévoient, par le biais de recherches supplémentaires, de préciser davantage l'histoire évolutive de cette découverte rare et sa place dans le développement des reptiles marins.