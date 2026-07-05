Trois frères qui ont lutté 17 ans pour leur mère remportent la victoire au tribunal

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Trois frères qui ont lutté 17 ans pour leur mère remportent la victoire au tribunal

Trois frères écossais — Michael, Robert et David Porter — ont lutté pendant 17 ans pour que le meurtrier de leur mère Jean Henlon soit puni. Malgré de longues procédures judiciaires, des enquêtes rouvertes à plusieurs reprises et des moments de désespoir, ils ont fini par obtenir justice.

Tout a commencé en 2009 par un appel d'Interpol. Les autorités ont informé la famille que Jean Henlon avait disparu sans laisser de traces sur l'île de Crète. La femme de 53 ans devait s'occuper d'un enfant local, mais son absence au travail a renforcé les inquiétudes.

Peu de temps après, son corps a été retrouvé dans l'eau. Les autorités grecques ont d'abord qualifié l'incident d'accident. Mais ses enfants étaient convaincus que les blessures de leur mère, notamment les traces d'un violent coup à l'arrière de la tête, n'étaient pas une coïncidence. Ils ont demandé une deuxième expertise médico-légale, qui a révélé des signes de lutte sur le corps de la femme.

Une femme aux cheveux clairs regarde vers le haut avec un sourire chaleureux.

C'est alors que les frères ont entamé une longue lutte pour la justice. Dans les années qui ont suivi, l'affaire a été fermée et rouverte à quatre reprises. Deux personnes ont même été suspectées à tort, mais aucune conclusion concrète n'a été tirée.

Fin 2023, la famille a engagé un détective privé, Charis Veramos. Il a examiné minutieusement le journal intime de Jean Henlon. Le journal révélait que la femme avait écrit avoir mis fin à une relation avec un homme qu'elle avait fréquenté brièvement début 2009.

Selon les enquêteurs, le suspect n'avait pas accepté la rupture et pensait que Jean voyait un autre homme. De nouveaux témoins et d'anciennes dépositions ont été réanalysés, et suffisamment de preuves ont été réunies pour porter l'affaire devant le tribunal.

Après 17 ans, les trois frères sont retournés en Crète pour témoigner au tribunal contre l'homme accusé du meurtre de leur mère. Lors du procès, un expert médico-légal a déclaré que Jean Henlon était probablement encore en vie après avoir reçu un violent coup à la tête et qu'elle aurait ensuite été jetée à l'eau.

Une femme tient un bébé dans ses bras avec deux jeunes enfants à ses côtés.

En conséquence, les juges et le jury ont déclaré le suspect coupable de meurtre à l'unanimité après environ trois heures de délibération. Cependant, sa maladie mentale a été prise en compte et sa responsabilité a été partiellement atténuée.

Le coupable a été condamné à 10 ans de prison. Toutefois, selon la législation grecque, il ne sera pas incarcéré tant que l'appel n'aura pas été examiné.

Après l'annonce du verdict, Michael Porter a déclaré : « Nous avons lutté très dur pour ce jour. Enfin, la voix de notre mère a été entendue », a-t-il dit.

Son frère Robert a ajouté : « Je suis reconnaissant que des inconnus aient écouté la vérité sur notre mère et aient pris la bonne décision. C'est une vraie victoire », a-t-il souligné.

Une femme et trois jeunes enfants se tiennent autour d'un gâteau d'anniversaire.

L'avocat de la famille, Apostolos Xiritakis, a également déclaré que cette affaire avait été la procédure la plus longue de sa carrière et que la justice avait triomphé après 17 ans de lutte. Il a toutefois souligné que le combat n'était pas totalement terminé, compte tenu de la procédure d'appel encore à venir.

CrèteInterpolJean HanlonHaris Varamon
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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