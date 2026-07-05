Comment la Russie attire-t-elle les étudiants dans la guerre

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Comment la Russie attire-t-elle les étudiants dans la guerre

Afin de compenser les pertes croissantes dans la guerre en Ukraine, la Russie intensifie le recrutement d'étudiants d'universités, de collèges et d'écoles techniques dans les rangs de l'armée. On leur présente le service en tant qu'opérateur de drone comme une voie moderne, high-tech et relativement sûre.

Cependant, selon les données de la BBC, ces promesses ne se vérifient pas toujours dans la pratique. Valeriy Averin, 23 ans, Vladislav Gorbunov, 18 ans, et Rahim Abdullin ont signé un contrat pour devenir opérateurs de drone, mais ont néanmoins trouvé la mort au front peu de temps après.

Les défenseurs des droits humains soulignent que, bien que l'on promette aux étudiants un service d'un an, un salaire élevé et la possibilité de poursuivre leurs études, en pratique, les contrats militaires peuvent être prolongés automatiquement. De plus, l'affectation dans des unités de drones n'est pas garantie et les jeunes risquent d'être envoyés dans d'autres unités de combat.

Selon les analyses de la BBC, les pertes militaires confirmées de la Russie dépassent 230 000 personnes. Les experts estiment que le nombre réel de victimes pourrait approcher les 500 000.

Selon une enquête de BBC Russian, dans certains établissements d'enseignement en Russie, les étudiants ayant des difficultés scolaires ou souhaitant prendre un congé académique sont activement incités à signer un contrat militaire. Cela montre que la guerre s'infiltre non seulement sur le front, mais aussi profondément dans le système éducatif.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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