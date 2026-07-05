Pourquoi une femme a-t-elle tué sa fille et ses quatre petits-enfants aux États-Unis

Un drame effroyable qui a coûté la vie à six membres d'une même famille dans l'État de New York, aux États-Unis, a bouleversé le public. Selon les premières informations de l'enquête, une femme de 64 ans a empoisonné sa fille et ses quatre petits-enfants avant de mettre fin à ses jours.

Daily Star a rapporté que la tragédie a été découverte après l'inquiétude d'un voisin. Ce dernier, n'ayant pas vu ses voisins depuis plusieurs jours, s'est rendu à leur domicile, mais malgré avoir frappé à la porte, personne n'a répondu. Les policiers sont alors intervenus et, avec l'aide de la direction de l'immeuble, sont entrés dans le logement où ils ont retrouvé sans vie six membres d'une même famille.

Parmi les victimes figuraient une femme de 44 ans ainsi que ses quatre enfants âgés de 13, 11 et 10 ans. Selon les premières conclusions des enquêteurs, la suspecte les aurait empoisonnés à l'aide de médicaments. De grandes quantités de médicaments et une lettre manuscrite ont également été retrouvés sur les lieux.

L'un des experts n'a pas exclu la possibilité qu'un des enfants ait pu succomber des suites d'un traumatisme contondant. Des analyses toxicologiques et médico-légales sont actuellement en cours. Les autorités ont indiqué qu'aucune conclusion définitive sur les causes exactes des décès n'a encore été établie.

Au cours de l'enquête, aucun élément n'a permis d'établir l'implication d'autres personnes dans cet incident. Les forces de l'ordre considèrent les événements comme la conséquence d'un conflit familial.

Selon les médias locaux, le père des enfants devait obtenir prochainement la garde temporaire de ses enfants. Cette décision aurait suscité la vive opposition de la suspecte, selon les hypothèses formulées.

Le père, privé de ses enfants, a souligné qu'il est difficile de décrire avec des mots la tragédie survenue et que sa vie a complètement changé en un instant. Une enquête approfondie sur ce drame effroyable est actuellement en cours.