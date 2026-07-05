Bang & Olufsen présente la première batterie externe de son histoire

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Bang & Olufsen présente la première batterie externe de son histoire

Bang & Olufsen, mondialement connu pour ses appareils audio premium, a fait un pas inattendu en présentant la première batterie externe (powerbank) sous sa marque. Cet appareil n'est pas seulement un outil technique, mais est reconnu comme un accessoire reflétant le style luxueux distinctif de la marque. Selon ixbt.com, le nouveau gadget fait partie de la stratégie d'expansion de la gamme de produits de l'entreprise. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L'aspect principal du modèle Bang & Olufsen Powerbank se manifeste dans son apparence. Le boîtier de l'appareil est recouvert de panneaux en verre de haute qualité des deux côtés, réunis par un cadre en aluminium travaillé avec un fini type diamant. La texture nacrée confère à l'appareil un éclat distinctif et une apparence premium. Les couleurs « Noir infini » (Infinite Black) et « Sable doré » (Gold Sand) sont proposées aux utilisateurs.

Caractéristiques techniques et recharge

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'appareil, sa capacité n'est pas très importante selon les normes modernes — 5000 mAh. Cependant, l'entreprise a concentré son attention principale non pas sur la capacité, mais sur la compacité et l'harmonie avec les nouveaux écouteurs phares de la marque — Beoplay H100. Selon le fabricant, cette batterie constitue le complément idéal pour ces écouteurs.

Le nouveau powerbank prend en charge la technologie de charge magnétique sans fil standard Qi2. Cela lui permet de fournir une puissance allant jusqu'à 15 W. De plus, l'appareil dispose d'un port USB-C, permettant de transmettre de l'énergie à 20 W via un câble et de recharger la batterie elle-même à 18 W.

Bang & Olufsen a adapté cet appareil non seulement pour ses propres écouteurs, mais aussi pour les smartphones modernes. En particulier, les propriétaires d'appareils prenant en charge le standard Qi2, tels que l'Apple iPhone et le futur Google Pixel 10, peuvent utiliser cet accessoire sans problème. Cela garantit l'universalité du gadget.

Prix et lancement sur le marché

Sur le marché ouzbek, les produits Bang & Olufsen ont toujours été distingués par leur prix élevé et leur exclusivité. Le nouveau powerbank ne fait pas exception. Sur le marché européen, cet appareil a été lancé au prix de 145 euros. Bien que cela soit plusieurs fois supérieur au prix des batteries externes de 5000 mAh ordinaires, pour les fans de la marque, le design et la qualité des matériaux passent en premier.

En conclusion, on peut dire que le Bang & Olufsen Powerbank n'est pas simplement une source d'alimentation, mais un exemple de joaillerie technologique qui témoigne du goût et du statut de son propriétaire. Ses dimensions compactes et son attrait esthétique en font sans aucun doute un compagnon indispensable au quotidien comme en voyage.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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