Le plus grand avion en papier du monde établit un record

En Italie, un avion en papier géant fabriqué par des étudiants a effectué un vol réussi et a été inscrit au Livre Guinness des records. L'avion géant a parcouru une distance de 59 mètres en un seul essai, dépassant le précédent record.

Des étudiants de Pise ont travaillé sur ce projet unique pendant plusieurs mois. En plus de créer un avion en papier aux dimensions gigantesques, ils ont réussi à s'assurer qu'il puisse réellement voler.

L'avion record mesure 7 mètres de long, possède une envergure de 20 mètres et pèse 28,5 kilogrammes. Malgré cela, il a parcouru 59 mètres dans les airs, établissant un nouveau record du monde.

Jusqu'à présent, le record dans ce domaine était détenu par des étudiants allemands depuis 13 ans. Ils avaient réussi à faire voler un avion en papier de 5 mètres de long sur une distance de 18 mètres. Le résultat des jeunes Italiens a largement surpassé le précédent record et a été enregistré comme une nouvelle performance historique.