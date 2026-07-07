Un Britannique porté disparu a passé 10 jours en vacances à Barcelone

Un Britannique, porté disparu à Barcelone en Espagne, a été retrouvé après avoir passé 10 jours à profiter de ses vacances dans la ville. Cette affaire a stupéfié la police et ses proches.

Selon les informations, l'homme prénommé Michael a perdu son téléphone et ses billets d'avion lors d'une correspondance. Ne pouvant pas rentrer chez lui, il a décidé de rester à Barcelone au lieu de s'inquiéter de la situation.

Pendant ces 10 jours, il a visité les attractions touristiques de la ville, assisté à des matchs de football et passé du temps dans des bars et cafés. Pendant ce temps, ses proches, sans nouvelles, s'étaient inquiétés et avaient alerté la police ainsi qu'Interpol.

Alors que les recherches se poursuivaient, Michael a été retrouvé 10 jours plus tard dans un hôtel de Barcelone. Il était en bonne santé et l'incident a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.