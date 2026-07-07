Un Britannique porté disparu a passé 10 jours en vacances à Barcelone

·54·Monde
Un Britannique porté disparu a passé 10 jours en vacances à Barcelone

Un Britannique, porté disparu à Barcelone en Espagne, a été retrouvé après avoir passé 10 jours à profiter de ses vacances dans la ville. Cette affaire a stupéfié la police et ses proches.

Selon les informations, l'homme prénommé Michael a perdu son téléphone et ses billets d'avion lors d'une correspondance. Ne pouvant pas rentrer chez lui, il a décidé de rester à Barcelone au lieu de s'inquiéter de la situation.

Pendant ces 10 jours, il a visité les attractions touristiques de la ville, assisté à des matchs de football et passé du temps dans des bars et cafés. Pendant ce temps, ses proches, sans nouvelles, s'étaient inquiétés et avaient alerté la police ainsi qu'Interpol.

Alors que les recherches se poursuivaient, Michael a été retrouvé 10 jours plus tard dans un hôtel de Barcelone. Il était en bonne santé et l'incident a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

BarceloneEspagneMichaelInterpolGrande-Bretagne
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le premier patient atteint d'Ebola en France est guéri et a quitté l'hôpitalLe premier patient atteint d'Ebola en France est guéri et a quitté l'hôpitalAujourd'hui, 16:40Explosions près de l'hôtel où séjournait MacronExplosions près de l'hôtel où séjournait MacronAujourd'hui, 16:29Avez-vous déjà entendu parler de l'étonnant poisson qui vit sur terre ?Avez-vous déjà entendu parler de l'étonnant poisson qui vit sur terre ?Aujourd'hui, 16:14Deux explosions près de l'hôtel où séjournait MacronDeux explosions près de l'hôtel où séjournait MacronAujourd'hui, 15:51La pénurie d'essence en Russie entraîne une hausse spectaculaire de la demande de chevauxLa pénurie d'essence en Russie entraîne une hausse spectaculaire de la demande de chevauxAujourd'hui, 15:50Le plus grand avion en papier du monde établit un recordLe plus grand avion en papier du monde établit un recordAujourd'hui, 15:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas