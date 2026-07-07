La pénurie d'essence en Russie entraîne une hausse spectaculaire de la demande de chevaux

Dans certaines régions de Russie, la pénurie de carburant a provoqué une augmentation soudaine de la demande de chevaux. Face aux difficultés d'approvisionnement en essence, les populations rurales reviennent à l'utilisation de ce moyen de transport traditionnel.

Selon les habitants, élever un cheval est parfois moins coûteux et plus pratique que de ravitailler régulièrement des véhicules comme les UAZ ou les Niva. Les chevaux s'avèrent efficaces pour circuler sur des terrains difficiles, se rendre en forêt, transporter du foin et effectuer diverses tâches agricoles.

D'après les propriétaires de fermes équestres interrogés par le média Mash, le nombre d'acheteurs a été multiplié par plusieurs ces dernières semaines. Alors qu'il fallait auparavant des mois pour vendre un cheval, certaines écuries en vendent ou en pré-réservent désormais 7 à 8 par mois.

Les experts soulignent que cette hausse de la demande a permis d'éviter l'abattage d'environ un millier de chevaux. Actuellement, le prix d'un cheval varie entre 100 000 et 200 000 roubles, selon son âge, sa race et son état.