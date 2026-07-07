Avez-vous déjà entendu parler de l'étonnant poisson qui vit sur terre ?

·43·Monde
Avez-vous déjà entendu parler de l'étonnant poisson qui vit sur terre ?

Si vous pensez que les poissons ne vivent que dans l'eau, vous vous trompez. Il existe dans la nature une créature unique capable de grimper aux arbres, de se déplacer facilement sur terre et qui préfère passer la majeure partie de sa vie sur des rivages boueux plutôt que dans l'océan. Il s'agit du périophtalme.

Grâce à ses nageoires puissantes et adhérentes, il grimpe facilement sur les pentes raides, les racines et même les troncs d'arbres. Sur terre, bien qu'il n'ait pas de pattes, il se déplace par des bonds vigoureux. Pendant la saison des amours, il saute très haut pour attirer l'attention des femelles.

Une autre caractéristique unique du périophtalme concerne ses yeux. Pour éviter qu'ils ne se dessèchent à l'air libre, il les rétracte périodiquement dans son crâne. De cette façon, ses yeux restent humides et conservent leur fonctionnement normal.

Un petit périophtalme brun posé sur de la boue.

Ces créatures protègent également farouchement leur territoire. Lorsqu'ils rencontrent un rival, ils engagent des combats acharnés et tentent d'effrayer l'adversaire en émettant des sons sourds et menaçants.

L'un des aspects les plus surprenants est que les périophtalmes creusent des terriers profonds dans le sol. Ils y transportent des bulles d'air dans leur bouche pour créer une réserve d'oxygène, ce qui leur permet de survivre longtemps hors de l'eau.

Gobie sauteur
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Charos
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