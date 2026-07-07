En Colombie, une odeur étrange a permis de démasquer des voleurs de vaches

·3·Monde
En Colombie, une odeur étrange a permis de démasquer des voleurs de vaches

Un contrôle préventif de routine effectué par la police en Colombie a donné un résultat inattendu. Lors d'une inspection, une patrouille routière a arrêté un véhicule après avoir été alertée par une forte odeur de fumier qui s'en dégageait.

Lors de la fouille du véhicule, il a été découvert que deux vaches avaient été installées sur les sièges arrière. La situation a stupéfié les policiers.

Selon les premières informations, les animaux avaient été volés dans des fermes locales et les suspects tentaient de les transporter vers une autre région. Les vaches ont été remises aux autorités compétentes et des démarches sont en cours pour les restituer à leurs propriétaires légitimes.

Une enquête pénale a été ouverte concernant cet incident. Les suspects accusés de vol de bétail ont été arrêtés et leurs actes seront prochainement évalués par la justice.

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