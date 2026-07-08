Un saut en parachute commandé sur Temu a failli coûter la vie à un athlète

·2·Monde
Un saut en parachute commandé sur Temu a failli coûter la vie à un athlète

L'athlète extrême finlandais Kasper Kumpulainen a testé un parachute bon marché acheté sur une boutique en ligne. L'expérience a pris une tournure beaucoup plus dangereuse que prévu.

L'athlète a sauté d'une haute falaise pour tester la qualité du parachute. Cependant, le parachute principal ne s'est pas complètement ouvert en l'air et s'est déchiré. La situation aurait pu se terminer en tragédie en quelques secondes.

Heureusement, Kumpulainen avait également équipé un parachute de secours par mesure de sécurité. C'est précisément ce parachute de secours qui lui a sauvé la vie.

Après l'incident, l'athlète a commenté avec humour que ceux qui achètent de tels produits ne pourraient probablement pas laisser un deuxième avis. L'événement a suscité de larges discussions sur les réseaux sociaux.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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