Flammes de guerre au Moyen-Orient : Les États-Unis frappent des installations militaires en Iran

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Flammes de guerre au Moyen-Orient : Les États-Unis frappent des installations militaires en Iran

L'armée de l'air américaine a mené des frappes aériennes massives contre plus de 80 installations militaires majeures sur le territoire iranien. Washington qualifie cette mesure radicale de réponse ferme aux attaques iraniennes contre des navires commerciaux internationaux dans le détroit d'Ormuz. Zamin.uz analyse la situation dans la région et présente les détails les plus importants.

Déclaration du CENTCOM : Quelles sont les cibles visées ?

Selon les informations officielles du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), le potentiel de défense de l'Iran a été gravement endommagé lors de l'opération militaire à grande échelle. Les installations stratégiques suivantes ont été ciblées avec succès :

  • Systèmes de défense antiaérienne;

  • Systèmes de missiles anti-navires;

  • Stations de radiodétection côtières;

  • Plus de 60 vedettes militaires rapidesappartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Outre les frappes militaires, la Maison-Blanche a également porté la pression économique sur Téhéran à son niveau le plus élevé. Après les incidents dans le détroit d'Ormuz, l'administration américaine a annulé la licence spécialeautorisant la vente de pétrole iranien sur le marché international.

La réponse de l'Iran : Des bases américaines bombardées

Téhéran a qualifié ces actions de Washington de violation flagrante des accords temporaires et du cessez-le-feu conclus en juin.

Extrait de la déclaration du Corps des gardiens de la révolution islamique : « Des frappes de représailles dévastatrices ont été menées contre plusieurs installations militaires américaines au Moyen-Orient. De telles actions agressives de Washington recevront des réponses très fermes à l'avenir. »

Le marché mondial en danger : Les négociations vont-elles s'arrêter ?

Selon le prestigieux journal The Wall Street Journal , les responsables américains ont qualifié les actions de l'Iran dans le détroit de « totalement inacceptables ». Néanmoins, la Maison-Blanche ne souhaite pas fermer complètement la porte aux négociations diplomatiques avec Téhéran.

Les principaux risques liés à l'évolution de la situation sont présentés dans le tableau suivant :

Domaine de risque

Conséquences négatives attendues

Diplomatie

L'accord de paix temporaire conclu en juin de cette année pourrait s'effondrer complètement.

Économie

Les activités militaires dans le détroit d'Ormuz constitueront un obstacle majeur au commerce maritime international.

Énergie

En raison de la tension croissante, une forte hausse des prix sur le marché pétrolier mondial est attendue.

Les observateurs et les analystes politiques internationaux soulignent que ce conflit dans le détroit d'Ormuz est un test sérieux non seulement pour la région du Moyen-Orient, mais aussi pour l'ensemble du système de sécurité mondiale et du commerce maritime international.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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