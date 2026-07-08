La startup française ZML défie l'hégémonie de NVIDIA sur le marché des puces d'IA

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La startup française ZML défie l'hégémonie de NVIDIA sur le marché des puces d'IA

À une époque où les technologies d'intelligence artificielle (AI) se développent rapidement, la domination absolue de NVIDIA sur le marché est mise à rude épreuve. La startup française ZML a présenté un nouveau logiciel soutenu par Yann LeCun, lauréat du prix Turing. Ce produit permet aux modèles d'AI de fonctionner à une vitesse maximale sur des puces de différents fabricants. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, le nouveau serveur d'inférence, baptisé ZML/LLMD, est conçu pour exécuter efficacement des modèles de langage étendus (LLM) open source non seulement sur NVIDIA, mais aussi sur divers processeurs tels que AMD, Google TPU, Apple Metal et Intel Arc. Cette technologie permet aux entreprises de s'affranchir de la dépendance à un seul fournisseur et d'exploiter pleinement les ressources matérielles existantes.

Une révolution dans le processus d'inférence

À l'heure actuelle, l'utilisation de modèles prêts à l'emploi, c'est-à-dire le processus d'inférence, devient plus importante que l'entraînement de l'IA. Comme l'explique Steeve Morin, fondateur de ZML, de nombreuses entreprises sont devenues dépendantes d'un fabricant de puces spécifique en raison d'obstacles logiciels et architecturaux. La nouvelle plateforme lève ces barrières et libère la puissance maximale des puces.

Cette solution est particulièrement pertinente dans un contexte où les coûts de l'IA et la consommation d'énergie augmentent. La startup ZML permet aux entreprises d'utiliser des combinaisons de puces moins chères ou moins énergivores. Cela rendra l'adoption des systèmes d'intelligence artificielle plus populaire et économiquement efficace.

Nouvelles opportunités pour les puces européennes

Le logiciel proposé par ZML devrait être d'une grande aide non seulement pour les géants, mais aussi pour les nouveaux fabricants de puces émergents. Dans son interview, Morin a cité un certain nombre d'entreprises prometteuses :

  • Axelera et Fractile ;
  • Kalray et OLIX ;
  • SiPearl et SpiNNcloud ;
  • Q.ANT et VSORA.
Le dirigeant de la startup a souligné qu'il entretient de bonnes relations avec NVIDIA et que ce projet ne vise pas à les contrer, mais à élargir le marché. Néanmoins, ZML devra désormais rivaliser avec des concurrents majeurs tels que Baseten, Inferact et RadixArk. L'équipe parisienne, composée de seulement 20 personnes, a même atteint le stade de la co-conception de silicium (co-designing silicon).

Cette nouvelle est également importante pour les spécialistes et les entreprises informatiques locales. En effet, les modèles open source fonctionnant sur différentes puces permettent d'optimiser les capacités de calcul et de réduire les coûts. Cette étape franchie par la startup ZML témoigne du début d'une « ruée vers l'or de l'inférence » sur le marché de l'IA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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