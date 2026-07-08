Quels sont les pays dont les ressortissants épousent le plus souvent des femmes kirghizes ?

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Quels sont les pays dont les ressortissants épousent le plus souvent des femmes kirghizes ?

Des statistiques intéressantes sur les mariages des femmes kirghizes avec des citoyens étrangers ont été publiées. Selon les chiffres communiqués par le député Dastan Bekeshev, entre 2022 et le premier trimestre 2026, des centaines de femmes kirghizes ont épousé des ressortissants d'autres pays.

Les citoyens russes occupent la première place de ce classement. Au cours de cette période, 1 493 mariages ont été enregistrés entre des femmes kirghizes et des hommes russes.

La Turquie arrive en deuxième position avec 610 mariages enregistrés. L'Ouzbékistan occupe la troisième place : 425 femmes kirghizes ont épousé des citoyens ouzbeks.

Il a également été rapporté que 85 mariages ont été enregistrés entre des femmes kirghizes et des citoyens chinois.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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