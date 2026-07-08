Un adolescent installe un « poste de douane » à Paris : les passants contraints de payer 2 euros

Une affaire insolite impliquant un adolescent de 14 ans a attiré l'attention du public à Paris. Surnommé le « douanier Hamza », le jeune homme aurait mis en place un « poste de douane » improvisé autour du canal Saint-Martin, exigeant 2 euros des passants.

Ceux qui refusaient de payer subissaient sa « punition » : l'adolescent les aspergeait avec un pistolet à eau. Selon les médias locaux, il est également soupçonné de pousser des gens dans le canal, d'effractions et de vols.

Selon les rapports, Hamza a été arrêté à plusieurs reprises depuis le 27 juin. Cependant, il n'a montré aucun regret, ironisant même sur le fait que « la prison avait la climatisation ».

Cet incident a relancé le débat en France sur la délinquance juvénile, l'éducation, la sécurité et l'immigration.