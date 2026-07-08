Un adolescent installe un « poste de douane » à Paris : les passants contraints de payer 2 euros

·5·Monde
Un adolescent installe un « poste de douane » à Paris : les passants contraints de payer 2 euros

Une affaire insolite impliquant un adolescent de 14 ans a attiré l'attention du public à Paris. Surnommé le « douanier Hamza », le jeune homme aurait mis en place un « poste de douane » improvisé autour du canal Saint-Martin, exigeant 2 euros des passants.

Ceux qui refusaient de payer subissaient sa « punition » : l'adolescent les aspergeait avec un pistolet à eau. Selon les médias locaux, il est également soupçonné de pousser des gens dans le canal, d'effractions et de vols.

Selon les rapports, Hamza a été arrêté à plusieurs reprises depuis le 27 juin. Cependant, il n'a montré aucun regret, ironisant même sur le fait que « la prison avait la climatisation ».

Cet incident a relancé le débat en France sur la délinquance juvénile, l'éducation, la sécurité et l'immigration.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Quels sont les pays dont les ressortissants épousent le plus souvent des femmes kirghizes ?Quels sont les pays dont les ressortissants épousent le plus souvent des femmes kirghizes ?Aujourd'hui, 13:02Glissement de terrain dévastateur en Inde : un chantier de tunnel enseveli sous la boueGlissement de terrain dévastateur en Inde : un chantier de tunnel enseveli sous la boueAujourd'hui, 12:57Deux enfants retrouvés vivant parmi des animaux mortsDeux enfants retrouvés vivant parmi des animaux mortsAujourd'hui, 12:38Flammes de guerre au Moyen-Orient : Les États-Unis frappent des installations militaires en IranFlammes de guerre au Moyen-Orient : Les États-Unis frappent des installations militaires en IranAujourd'hui, 12:38Horreur dans un parking automatique : une femme écrasée par une voiture (vidéo)Horreur dans un parking automatique : une femme écrasée par une voiture (vidéo)Aujourd'hui, 12:12Un patient opéré gratuitement offre un coq et une poule à son médecinUn patient opéré gratuitement offre un coq et une poule à son médecinAujourd'hui, 12:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas