Vols suspendus après un incident terrifiant à l'aéroport de Bichkek

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Vols suspendus après un incident terrifiant à l'aéroport de Bichkek

Les opérations de l'aéroport international de Bichkek ont été temporairement suspendues en raison d'un incident impliquant un avion de ligne. Selon les premières informations, le train d'atterrissage arrière d'un McDonnell Douglas s'est brisé alors que l'appareil prenait de la vitesse pour le décollage.

Les pilotes ont réussi à garder le contrôle de la situation. Cependant, en raison d'une fuite de kérosène sur la piste après l'incident, les passagers à bord ont été immédiatement évacués.

Les passagers ont été évacués de l'avion via des toboggans gonflables et les services d'urgence ont été dépêchés sur place. Certains passagers auraient été blessés.

Suite à cet incident, les activités de l'aéroport ont été temporairement restreintes et des dizaines de vols ont été retardés ou annulés.

BichkekMcDonnell Douglas
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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