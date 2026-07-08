Messi bat son record du Qatar : des statistiques folles au Mondial 2026

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Messi bat son record du Qatar : des statistiques folles au Mondial 2026

Pour le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Égypte (3-2) n'a pas seulement été une remontada héroïque, mais aussi un nouveau sommet historique dans sa carrière. En renversant un déficit de 0-2, l'Albiceleste a vu Leo éblouir le monde une fois de plus. Zamin.uz présente les nouveaux records de ce joueur légendaire.

30 actions décisives en 31 matchs !

Le match contre l'Égypte est entré dans les annales comme le 31e match de Messi dans l'histoire des Coupes du Monde. Lors de cette rencontre, Leo a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive.

Ainsi, le nombre total de ses actions décisives en Coupe du Monde a atteint 30 : soit

  • 21 buts ;

  • 9 passes décisives.

Le record du Qatar 2022 est dépassé

Cette édition est devenue la plus prolifique de la carrière de Messi en termes de buts. Le but inscrit contre l'Égypte était le 8e but de Leo au Mondial 2026. Il a ainsi réussi à battre son record personnel établi lors du Mondial 2022 au Qatar (7 buts).

Comment Messi marque-t-il au Mondial 2026 ?

Il est remarquable que Lionel Messi n'ait quitté le terrain sans marquer dans aucun match de ce tournoi. Voici la chronologie de ses buts au Mondial 2026 :

Adversaire

Buts de Messi

Stade de la compétition

Algérie

Triplé (3 buts)

Phase de groupes

Autriche

Doublé (2 buts)

Phase de groupes

Jordanie

1 but

Phase de groupes

Cap-Vert

1 but

Phase de groupes

Égypte

1 but (+1 passe décisive)

Huitièmes de finale

Grâce à ce résultat phénoménal, il est seul en tête de la course au meilleur buteur du tournoi.

Prochain adversaire : la Suisse

Un nouveau test sérieux attend l'équipe d'Argentine. Les hommes de Lionel Scaloni affronteront en quarts de finale du Mondial 2026 la Suisse qui a éliminé la Colombie aux tirs au but. Les fans verront si Messi pourra poursuivre sa série de buts.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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