Revanche entre Kylian Mbappé et Lionel Messi : la star française vise le trône de la Coupe du Monde 2026

Le leader de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est fixé comme objectif principal de prendre sa revanche sur Lionel Messi et l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2026. Après la douloureuse défaite en finale du dernier Mondial au Qatar, l'attaquant du Real Madrid cherche à prouver sa supériorité sur les terrains nord-américains. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'ancien attaquant des Bleus, Louis Saha, a souligné dans une interview accordée à Goal.com que Mbappé n'a toujours pas oublié la finale au Qatar. Bien que Kylian ait inscrit un triplé lors de cette finale, c'est l'Argentine de Lionel Messi qui l'avait emporté. Aujourd'hui, la nouvelle cohésion au sein des Bleus et la motivation personnelle de Mbappé portent l'équipe vers de nouveaux sommets.

Tout au long du tournoi, l'équipe de France démontre pleinement son potentiel offensif. Aux côtés de jeunes stars comme Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola, Kylian Mbappé a réussi à marquer sept buts en cinq matchs. Grâce à ce résultat, il consolide son statut de meilleur buteur de l'histoire de la sélection, portant son total à 63 buts.

Une nouvelle lutte pour le Soulier d'Or

L'efficacité de Mbappé le pousse une fois de plus à rivaliser avec Lionel Messi pour le Soulier d'Or. Les deux légendes mènent leurs équipes respectives à travers les phases à élimination directe vers la finale. Selon les experts, le tableau du tournoi maintient la possibilité d'un affrontement entre ces deux géants lors de la finale près de New York.

L'équipe de France affiche un jeu relativement stable sur la route des phases finales. Notamment, lors du match riche en émotions contre le Paraguay en huitièmes de finale, le but sur penalty de Mbappé a été décisif. L'Argentine, quant à elle, a arraché une victoire difficile contre l'Égypte dans un match dramatique, ce qui montre la pression élevée sur les deux équipes avant les prochaines confrontations.

Selon Louis Saha, Mbappé veut non seulement devenir double champion du monde, mais aussi mettre fin à la domination absolue de Messi dans le monde du football. L'ancien joueur affirme que l'actuelle équipe de France fait preuve d'une cohésion interne et d'une soif de victoire inédites depuis longtemps.

Pour Kylian Mbappé, ce tournoi n'est pas juste une compétition de plus, mais une opportunité de clore le débat dans sa rivalité avec Lionel Messi. Ce duel entre les anciens coéquipiers du PSG est au centre de l'attention des fans de football du monde entier. Si la France et l'Argentine se rencontrent en finale, ce sera l'un des plus grands matchs de revanche de l'histoire du football.