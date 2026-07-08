Deux enfants retrouvés vivant parmi des animaux morts

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Deux enfants retrouvés vivant parmi des animaux morts

Une situation tragique a été découverte lors d'une opération des forces de l'ordre à Philadelphie, aux États-Unis. Des agents du FBI ont trouvé deux enfants vivant dans des conditions sanitaires extrêmement précaires dans une maison du nord-est de la ville.

Selon les premières informations, plusieurs cadavres de chats et au moins un cadavre de chien ont été découverts à l'intérieur de la maison lors de la perquisition. Les sources indiquent que les enfants pourraient avoir vécu dans ces conditions difficiles pendant une longue période.

Les autorités ont ouvert une enquête sur l'incident. Des spécialistes examinent toutes les circonstances liées aux conditions de vie des enfants, ainsi qu'à leur santé et à leur prise en charge.

Les enfants ont été placés en lieu sûr et reçoivent les soins médicaux et psychologiques nécessaires. Les autorités n'ont pas encore fourni de détails officiels, et l'enquête se poursuit.

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Charos
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