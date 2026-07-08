Glissement de terrain dévastateur en Inde : un chantier de tunnel enseveli sous la boue

Un glissement de terrain majeur s'est produit dans l'État indien du Kerala à la suite de fortes précipitations. L'incident a eu lieu dans une zone où était en cours la construction d'un tunnel, près du village de Meppadi.

Les images capturées par les caméras de surveillance montrent une masse énorme de boue et de rochers dévalant le flanc de la montagne. En quelques secondes, le chantier a été enseveli sous la boue, et des camions ainsi que d'autres engins ont été emportés par le glissement.

Selon les premières informations, au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans cet incident. Six autres ouvriers ont été secourus vivants. Cependant, il est craint que d'autres personnes puissent être encore piégées sous les décombres.

Les opérations de sauvetage se poursuivent. Les experts estiment que les fortes pluies sont à l'origine de cet événement.