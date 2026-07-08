Un patient opéré gratuitement offre un coq et une poule à son médecin

En 2021, un événement survenu à Tarija, en Bolivie, a attiré l'attention de millions de personnes sur les réseaux sociaux du monde entier. La raison en était l'histoire d'une gratitude sincère entre un patient pauvre et son médecin.

L'urologue Alvaro Ramallo Zamora a opéré gratuitement de nombreux patients en difficulté financière, dont Pedro Quintana, un agriculteur de 80 ans. Le médecin n'a demandé aucune rémunération en échange.

Après l'opération, Pedro Quintana a apporté au médecin ce qu'il considérait comme son bien le plus précieux. En signe de gratitude, il lui a offert un coq et une poule.

Alvaro Ramallo Zamora a publié une photo avec ce cadeau sur sa page de réseau social, écrivant qu'il s'agissait de l'un des cadeaux les plus sincères et les plus précieux qu'il ait reçus au cours de sa carrière. Il a souligné que la gratitude sincère du patient valait plus que toute récompense matérielle.

Cette photo s'est rapidement répandue dans le monde entier, gagnant l'admiration de millions d'utilisateurs. Beaucoup ont salué l'humanité du médecin et la gratitude sincère du patient comme un brillant exemple de bonté.