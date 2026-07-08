Horreur dans un parking automatique : une femme écrasée par une voiture (vidéo)

Un accident survenu dans un parking automatique en Chine a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Selon les premières informations, la femme est entrée dans une zone dangereuse car elle était distraite par son téléphone.

Les images des caméras de surveillance montrent la femme entrant dans la zone du système de stationnement automatique alors qu'elle utilisait son téléphone. Avant qu'elle ne réalise où elle se trouvait, la porte d'entrée s'est fermée et le système a commencé à fonctionner normalement.

Bien que la femme soit descendue au niveau inférieur, elle n'a pas eu le temps de quitter la zone dangereuse. À ce moment-là, la voiture suivante a été garée automatiquement et a percuté la femme.

Selon les médias locaux, la victime a subi de graves blessures. Cependant, aucune information officielle n'a été communiquée sur son état de santé actuel.