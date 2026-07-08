SambaNova lève 1 milliard de dollars pour le marché des puces d'intelligence artificielle

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SambaNova lève 1 milliard de dollars pour le marché des puces d'intelligence artificielle

La startup SambaNova Systems, spécialisée dans les puces pour les technologies d'intelligence artificielle, a réussi à lever 1 milliard de dollars lors de son dernier cycle d'investissement. Après ce financement, la valorisation de l'entreprise a atteint 11 milliards de dollars. Cet événement montre qu'un concurrent sérieux face à des géants comme NVIDIA se forme sur le marché technologique mondial. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le tour de table a été mené par General Atlantic. Le PDG et cofondateur de SambaNova, Rodrigo Liang, a déclaré à TechCrunch que d'autres investisseurs devraient se joindre au projet dans les semaines à venir, ce qui pourrait encore augmenter le montant final. Il est à noter que l'entreprise a présenté sa puce SN50 il y a seulement cinq mois et avait alors levé 350 millions de dollars.

Système bancaire et infrastructure sécurisée

Parallèlement à ce succès financier, SambaNova a annoncé un partenariat avec l'une des plus grandes banques mondiales, JPMorgan Chase. La banque a décidé d'utiliser les puces SambaNova pour faire fonctionner ses systèmes internes d'intelligence artificielle (inference). Cela démontre une tendance dans le secteur bancaire à abandonner les services cloud au profit d'infrastructures privées pour garantir la sécurité des données.

Selon Liang, la confiance accordée à cette technologie par des institutions financières du niveau de JPMorgan Chase envoie un signal fort à l'ensemble du marché. Actuellement, les grandes entreprises et les gouvernements ont besoin d'outils matériels indépendants pour exécuter leurs modèles confidentiels dans un environnement sécurisé. SambaNova vise précisément à combler ce vide.

Partenariat avec Intel et plans futurs

Les relations entre SambaNova et Intel ont également franchi une nouvelle étape. Intel ne participe pas seulement en tant qu'investisseur, mais les entreprises développent conjointement des produits pour les commercialiser. Cette collaboration permet à la startup de tirer parti des vastes capacités de production d'Intel. Auparavant, des rumeurs circulaient sur une éventuelle acquisition de l'entreprise par Intel pour 1,6 milliard de dollars, mais la croissance actuelle suggère que SambaNova préfère rester indépendante.

L'avantage principal de l'entreprise est la capacité d'exécuter les plus grands modèles d'intelligence artificielle, dotés de milliers de milliards de paramètres, à haute vitesse dans une seule baie de serveur (rack). Les produits SambaNova visent le leadership dans les domaines suivants :

  • Exécution rapide de grands modèles de langage (LLM) sur des serveurs locaux ;
  • Fourniture de solutions économes en énergie et compactes pour les centres de données ;
  • Création d'écosystèmes AI fermés et sécurisés pour les secteurs public et financier.
La prochaine génération de puces SN50 de l'entreprise sera livrée aux clients au second semestre 2026. SoftBank devrait être l'un des premiers à intégrer ces nouvelles puces dans son système. La direction de SambaNova n'a pas caché son intention d'introduire l'entreprise en bourse (IPO) à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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