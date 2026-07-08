L'échec de l'équipe du Portugal lors de la Coupe du Monde 2026 et son élimination dès les huitièmes de finale ont suscité de vifs débats dans le monde du football. Si beaucoup y voient la fin d'une ère, les experts considèrent cela comme une crise annoncée. La défaite terne de l'équipe dirigée par Roberto Martinez contre l'Espagne a non seulement mis fin à leur parcours, mais a également révélé le gâchis d'une "génération dorée". C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que Cristiano Ronaldo ait marqué l'histoire en participant à sa sixième Coupe du Monde à 41 ans, son efficacité sur le terrain a été remise en question. Malgré les propos de Wayne Rooney, qualifiant les adieux de son ancien coéquipier de "jour triste pour le football", les analystes portent un regard différent sur la situation. Si Ronaldo continue d'impressionner par sa condition physique et sa volonté, ses ambitions individuelles ont pris le pas sur les intérêts collectifs, devenant le problème majeur du Portugal.

Les décisions incompréhensibles de l'entraîneur

La tactique et les choix de composition de Roberto Martinez sont vivement critiqués. Notamment, le fait de laisser sur le banc un attaquant jeune et prolifique comme Gonçalo Ramos lors du match crucial contre l'Espagne a surpris beaucoup d'observateurs. Martinez semble avoir agi selon le principe "Ronaldo et 10 autres", sacrifiant l'équilibre global de l'équipe. Cette situation est une répétition de l'échec de l'Euro 2024, prouvant que l'entraîneur n'a pas tiré les leçons de ses erreurs.

Selon ixbt.com, l'effectif du Portugal est actuellement composé des joueurs les plus talentueux au monde. Cependant, au lieu d'exploiter ce potentiel, le staff technique a préféré construire le jeu autour d'une seule star. En conséquence, Bruno Fernandes, Bernardo Silva et d'autres leaders n'ont pas pu exprimer leurs meilleures qualités, ce qui a considérablement réduit le potentiel offensif de l'équipe.

La défaite à Arlington n'est pas un hasard, mais le résultat d'un problème systémique. Le fait que la Fédération portugaise de football continue de faire confiance à Roberto Martinez, alors que l'entraîneur ne peut se passer du facteur Ronaldo, a conduit l'équipe dans une impasse. Malgré son but victorieux contre la Croatie, Gonçalo Ramos, 25 ans, est resté sur le banc, ce qui a eu un impact négatif sur la compétitivité interne.

Conclusions pour l'avenir

Le football portugais doit désormais entamer une nouvelle ère. Cristiano Ronaldo est peut-être un athlète phénoménal, mais il est clair que son monopole en équipe nationale doit prendre fin. Les fans de football en Ouzbékistan ont également suivi cette situation de près, car le jeu des stars portugaises a toujours suscité un grand intérêt dans notre région. Si l'équipe veut viser haut, elle doit d'abord revoir les relations entre l'entraîneur et son joueur vedette.

En conclusion, l'échec du Portugal lors du Mondial 2026 n'est pas qu'une simple malchance, mais le fruit d'une mauvaise gestion. Si l'équipe ne met pas en œuvre des réformes à temps, cette génération talentueuse passera à côté de trophées lors des prochains tournois majeurs. Le football a prouvé une fois de plus qu'il s'agit d'un sport collectif et qu'aucun individu ne doit primer sur l'intérêt national.