Une mère soupçonnée d'avoir tué son fils de 4 ans et tenté de le manger

Un événement tragique survenu à Wyong, en Australie, a choqué l'opinion publique. Une femme de 32 ans est soupçonnée d'avoir tué son fils de 4 ans. Selon les informations de l'enquête, elle aurait également manifesté des signes de tentative de cannibalisme sur l'enfant.

Les forces de l'ordre ont indiqué que le corps de l'enfant a été retrouvé dans son domicile plusieurs jours après son décès. Les enquêteurs arrivés sur les lieux ont entamé des recherches approfondies pour déterminer les détails du crime.

Au cours de l'enquête préliminaire, la police a inculpé la femme pour meurtre. Les documents d'enquête notent également qu'elle pourrait avoir commis des actes liés à une tentative de cannibalisme sur l'enfant. Des expertises supplémentaires et des investigations sont actuellement en cours.

La tragédie a profondément attristé la population locale. Après l'incident, les voisins et les habitants de la ville ont érigé un mémorial avec des fleurs et des jouets en mémoire de l'enfant décédé. Ceux qui le connaissaient se souviennent de lui comme d'un enfant gentil et joyeux, le décrivant comme un « petit ange ».