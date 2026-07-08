Un YouTubeur crée un fauteuil roulant robotisé pour son père paralysé

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Un YouTubeur crée un fauteuil roulant robotisé pour son père paralysé

Un célèbre YouTubeur a conçu un fauteuil roulant robotisé innovant, capable de se déplacer facilement sur des terrains montagneux et accidentés, afin de faciliter la vie de son père paralysé. L'appareil a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux en peu de temps.

Le projet est basé sur une plateforme robotique en forme de chien développée par l'entreprise chinoise Unitree. Pour adapter le robot aux besoins de son père, l'auteur a ajouté un siège spécial, des poignées de commande et des phares pour les déplacements nocturnes.

De plus, le logiciel du robot a été entièrement retravaillé. Résultat : l'appareil se déplace beaucoup plus librement sur les escaliers, les routes irrégulières et les reliefs complexes qu'un fauteuil roulant classique.

L'auteur souligne que le projet est encore en phase de test. Dans certains cas, le robot peut perdre l'équilibre et tomber. Néanmoins, il continue de travailler pour améliorer l'appareil, renforcer le système de sécurité et en faire un moyen de transport fiable pour un usage quotidien.

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Charos
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