Arsenal réalise un transfert surprise : les Londoniens recrutent un gardien qui n'a pas joué depuis un an

Le club londonien d'Arsenal réalise un mouvement inattendu sur le marché des transferts. Les "Gunners" sont proches de signer l'ancien gardien de Leeds United, Illan Meslier. Le portier français de 26 ans devrait rejoindre l'Emirates Stadium en tant qu'agent libre. Mikel Arteta a choisi ce joueur expérimenté pour renforcer le secteur des gardiens de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Selon The Athletic, la direction d'Arsenal a finalisé les négociations avec Meslier et le joueur passera bientôt sa visite médicale. Les responsables du club considèrent ce transfert comme un investissement "à faible risque mais à haut rendement". Devenu agent libre après la fin de son contrat avec Leeds United, le gardien a accumulé une grande expérience en participant à 215 rencontres au cours de ses sept saisons dans le Yorkshire de l'Ouest.

Le transfert de Meslier revêt une importance stratégique pour Arsenal. Il servira de doublure expérimentée au gardien titulaire David Raya et à Kepa Arrizabalaga. Cependant, la particularité de ce transfert est que le portier français n'a pas participé à des matchs officiels depuis longtemps. Il est apparu pour la dernière fois avec Leeds United lors d'un match contre Swansea City (2-2) en mars 2025.

Forme physique et confiance du staff

En raison d'une baisse de qualité de jeu en Championship lors de la saison 2024-25, Illan Meslier avait perdu sa place de titulaire sous les ordres de l'entraîneur Daniel Farke. En conséquence, il a passé plus d'un an sur le banc ou hors du groupe. Malgré cela, l'entraîneur des gardiens d'Arsenal, Iñaki Caña, est convaincu que le joueur s'adapte au système du football moderne.

La capacité de Meslier à jouer au pied et son habileté à relancer les attaques étaient très appréciées à l'époque de Marcelo Bielsa. Ce sont précisément ces caractéristiques qui occupent une place importante dans les schémas tactiques de Mikel Arteta. Selon Goal.com, le staff technique du club londonien estime que la condition physique du joueur peut être rapidement rétablie.

Une opportunité pour les jeunes talents

L'arrivée de Meslier affectera également le destin d'un autre jeune gardien du club, Tommy Setford. Âgé de 20 ans et membre de l'équipe d'Angleterre U21, Setford avait attiré l'attention des experts en gardant sa cage inviolée lors de ses deux apparitions avec l'équipe première. Cependant, il a besoin d'un temps de jeu régulier pour progresser.

La direction d'Arsenal prévoit de prêter Setford tout en gardant Meslier comme troisième option ou pour les matchs de coupe. L'objectif est que le jeune portier acquière de l'expérience dans les divisions inférieures afin de revenir prêt à lutter pour une place dans l'équipe première des "Gunners".

Ce transfert fait partie de la stratégie du club londonien visant à augmenter la profondeur de son effectif global. Outre les changements chez les gardiens, Arsenal étudie également plusieurs candidats pour la ligne défensive. Cela servira à assurer la stabilité de l'équipe dans le contexte des départs attendus.