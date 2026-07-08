Un événement a fait grand bruit dans le monde du football : l'attaquant de l'équipe nationale d'Égypte, Mostafa Zico, a ouvertement déclaré que les résultats de la Coupe du Monde 2026 étaient prédéterminés en faveur de Lionel Messi et de l'Argentine. Cette déclaration fait suite à la défaite dramatique de l'Égypte en huitièmes de finale face aux champions du monde en titre. C'est ce que rapporte Goal.com.

Au cours du match, l'équipe nationale d'Égypte était très proche de réaliser une véritable sensation. À 11 minutes de la fin, les « Pharaons » menaient 2-0. Les buts inscrits par Yasser Ibrahim et Mostafa Zico avaient propulsé les Africains aux portes des quarts de finale. En première mi-temps, le gardien égyptien Mostafa Shobeir avait même réussi à arrêter un penalty tiré par Lionel Messi.

Controverse arbitrale et buts suspects

Cependant, la situation a radicalement changé dans les dernières minutes du match. Cristian Romero a réduit le score, puis Lionel Messi a rétabli l'équilibre à la 83e minute. Dans le temps additionnel, Enzo Fernandez a inscrit le but de la victoire. Sur cette action, les joueurs égyptiens ont réclamé une faute d'Alexis Mac Allister sur Mohamed Salah et ont exigé une vérification par le système VAR, mais l'arbitre François Letexier n'en a pas tenu compte.

Dans une interview après le match, Mostafa Zico n'a pas caché sa colère contre l'arbitrage. Selon Goal.com, l'attaquant a remis en question l'intégrité du tournoi. « L'arbitre a été totalement injuste. L'injustice était évidente. Nous avons fait un travail remarquable en début de match, mais une avance de 2-0 contre l'Argentine n'a pas suffi pour gagner. Il est clair que les résultats de ce tournoi sont décidés à l'avance », a souligné Zico.

La réaction de l'entraîneur et le facteur Messi

Le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, a également rejoint l'avis de son joueur, bien qu'il soit resté plus prudent dans ses propos. Selon lui, les arbitres ont tenté de protéger les stars majeures du tournoi. D'après la BBC, l'entraîneur a souligné que des facteurs sur et en dehors du terrain ont influencé le résultat.

« Nous avons mieux joué que les champions en titre dans tous les compartiments du jeu. Peut-être voulaient-ils garder le champion du monde dans la compétition et que Messi continue l'aventure. Je voulais expliquer cela avec des mots diplomatiques, mais le fait est que nous avons subi une injustice », a déclaré Hossam Hassan lors de la conférence de presse d'après-match.

Cette situation a suscité de grands débats à l'échelle mondiale. Bien que de nombreux experts aient salué la performance de l'Égypte et sa détermination, ils estiment que l'expérience des grandes nations comme l'Argentine pour se sortir de situations difficiles a joué un rôle décisif. Néanmoins, les accusations de Zico pourraient constituer un signal d'alarme sérieux pour la FIFA et la commission d'arbitrage.