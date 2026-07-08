Lionel Scaloni n'a pas pu retenir ses larmes : l'Argentine remporte une victoire dramatique contre l'Égypte

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, n'a pas pu contenir ses émotions après l'incroyable victoire contre l'Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. À la fin du match, alors qu'il accordait une interview à la chaîne TyC Sports, le technicien a fondu en larmes et a dû quitter le terrain, incapable de terminer l'entretien. Cette victoire a été l'un des moments les plus difficiles et les plus dramatiques du tournoi pour les champions du monde en titre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

À 11 minutes de la fin du temps réglementaire, l'Argentine était menée 0-2. Alors que beaucoup s'attendaient à une sensation inattendue, Cristian Romero a réduit le score. Quatre minutes plus tard, Lionel Messi a rétabli l'équilibre, et à la 93e minute, Enzo Fernández a inscrit le but de la victoire, propulsant l'« Albiceleste » en quarts de finale. Selon Goal.com, un tel revirement a mis à rude épreuve les nerfs même d'un entraîneur expérimenté.

« Je suis une personne très émotive »

Essuyant ses larmes en direct, Scaloni a expliqué son geste plus tard : « J'ai pleuré parce que je suis une personne très émotive. Mais une chose est sûre : cette équipe n'abandonne jamais le peuple argentin. J'ai souffert comme chaque supporter, mais c'est aussi cela le métier d'entraîneur : il faut ressentir ces moments avec le cœur ».

Il est intéressant de noter que le trait de caractère de l'entraîneur fait l'objet de plaisanteries au sein de l'équipe. Selon Scaloni, les joueurs connaissent sa propension à l'émotion et le surnomment affectueusement le « pleurnichard ». Cependant, derrière ces larmes se cachaient non seulement la responsabilité de l'entraîneur, mais aussi la force de caractère d'une équipe revenue du bord du gouffre.

Lors de ce match historique, non seulement l'entraîneur, mais aussi le capitaine Lionel Messi n'ont pas pu cacher leurs émotions. Messi est devenu le premier joueur à marquer lors de six matchs de phase à élimination directe consécutifs en Coupe du Monde. À la fin du match, il a également célébré la victoire les larmes aux yeux. En parlant de son capitaine, Scaloni a souligné qu'il était incroyable et indescriptible de voir Messi jouer avec une telle passion à ce stade de sa carrière.

Grâce à cette victoire, l'équipe d'Argentine a brisé la tradition qui voulait que les champions en titre soient éliminés en huitièmes de finale depuis 1986. Désormais, l'équipe affrontera la Suisse en quarts de finale. Les fans et les experts espèrent que cette victoire pleine de caractère sera le tournant majeur pour l'Argentine dans sa quête pour défendre son titre de champion.