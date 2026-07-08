Zelensky a désigné le facteur décisif pour l'issue de la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'issue de la guerre en cours avec la Russie dépendrait en grande partie de la supériorité aérienne.

Dans une interview accordée au Financial Times, il a souligné que la situation sur le front avait changé et que le conflit était entré dans une « nouvelle phase ». Parallèlement, la situation s'est aggravée après des explosions dans la ville de Vychneve, dans la région de Kiev.

Zelensky : la lutte principale se déroule dans les airs

Selon le dirigeant ukrainien, à ce stade, la compétition dans les airs revêt une importance plus grande que le contrôle des territoires au sol.

« Peu importe qui possède le plus grand territoire. Nous avons pris le contrôle de l'espace aérien. Et dans les airs, nous sommes déjà compétitifs », a déclaré Zelensky.

Il a souligné que la ligne de front reste relativement statique et que, dans une situation où l'ennemi ne peut pas se déplacer librement en mer, le facteur aérien reste primordial.

« Le conflit est entré dans une nouvelle phase »

Zelensky a affirmé que la nature des combats avait considérablement changé.

Le président ukrainien a qualifié ces changements de nouvelle phase de la guerre. Selon lui, les résultats futurs dépendront de plus en plus de l'efficacité des drones, des frappes de missiles et de la défense aérienne.

La situation jugée grave à Vychneve

Sur sa chaîne Telegram, Zelensky a également fait une déclaration concernant la situation à Vychneve, près de Kiev.

Selon lui, le risque d'explosions secondaires après les attaques russes a été confirmé.

« La situation à Vychneve, près de Kiev, est grave en raison d'une explosion secondaire », a déclaré le dirigeant ukrainien.

Opérations de sauvetage et enquête exigées

Zelensky a indiqué que le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko, lui faisait rapport presque toutes les demi-heures sur l'opération de sauvetage, le déblaiement des décombres et l'extinction des incendies.

Le dirigeant ukrainien a également souligné que les services de sécurité et de renseignement devaient déterminer en détail ce qui s'est passé à Vychneve.

Allégation controversée d'un ancien député

L'ancien député de la Rada, Igor Mosiychuk, a affirmé que les forces armées russes avaient frappé un dépôt de munitions sur le site de l'usine « Vizar » à Vychneve.

Il a déclaré que des obus de char à uranium appauvri auraient pu y être stockés. Cette information n'a pas été vérifiée de manière indépendante.

Mosiychuk a également suggéré que Mykhailo Fedorov devrait être démis de ses fonctions de ministre de la Défense après cet incident.

Zelensky, quant à lui, insiste sur le fait que l'attention principale est portée sur la lutte aérienne : dans la prochaine phase de la guerre, la supériorité dans le ciel pourrait devenir le facteur décisif.